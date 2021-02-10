自由開講》罷「王」成功又貓哭耗子假慈悲！國民黨精神錯亂？

陳慶坤

無黨籍高雄市議員黃捷在總統蔡英文、民進黨支持下挺過罷免危機，成功保住議員職位。相較於先前被「冷處理」的民進黨前桃園市議員王浩宇罷免案，國民黨立法院黨團於日前表示：民進黨全黨力挺一個無黨籍的市議員黃捷，是無比的矛盾與荒謬，相較對王浩宇的不聞不問「更是何其的殘忍及無情。」國民黨貓哭耗子假慈悲，凸顯國民黨戰狼本性與虛偽、善鬥的邪惡本質！

國民黨立法院黨團於日前表示：民進黨全黨力挺一個無黨籍的市議員黃捷（左），是無比的矛盾與荒謬，相較對王浩宇（右）的不聞不問「更是何其的殘忍及無情。」國民黨貓哭耗子假慈悲，凸顯國民黨戰狼本性與虛偽、善鬥的邪惡本質！（資料照）

王浩宇為何被罷，國民黨宣稱他長期利用網路媒體造謠、抹黑手法，製造台灣社會族群的對立衝突，因此決定啟動罷免。真是欲加之罪何患無辭？

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一、指時代力量北市黨工涉毒，王浩宇只是轉述新聞媒體報導，意在政黨監督，為何是抹黑？前國民黨立委林郁方、前高雄市新聞局長鄭照新、名嘴鄭師誠參與錄製中天「大政治大爆掛」，更稱該黨工是「藥頭」、「販賣毒品」，更與事實不符才是抹糞。

二、與同屬綠黨同志齟齬不睦。同屬政黨理念意見相左、分歧，甚至引起彼此鬥爭，台灣大小黨都是如此。道不同不相為謀「任何人都會選擇離開」，無可厚非。

三、被譏為「全國不分區議員」真是「管很大」。是誰規定地方議員政治人物只能關懷所屬地方事務，不能對其他縣市政治事件置喙？國民黨北市議員羅智強不也是這樣嗎？為何獨厚王浩宇？

四、針對前高雄市議長許崑源墜樓身亡當晚發文，內容單純為陳述許議長長期力挺韓國瑜的事實，並未加入任何評論。而且隨即刪文避免文章被政治操作，還致上最深的歉意。台北市議員梁文傑在臉書寫下「嚇死人，是賭很大嗎？」也遭國民黨青年團批評。

至於在黨內人緣並不好等等理由，都不是被成功罷免的主因。唯一的原因是他已成國民黨的眼中釘，欲拔之而後快，作為「罷韓」報復式的祭旗！開闢藍綠鬥爭的新戰場。

「罷王」民進黨的態度幸災樂禍作壁上觀，更是壓垮駱駝的最後一根稻草。民進黨主席、總統蔡英文表態「挺捷」，並指示全力支援，對於「罷王」黨內態度是「兩樣情」冷處理，這讓王浩宇情何以堪？若是說王浩宇言論惹議，難道要討好國民黨泛藍的選民嗎？顯然民進黨正中國民黨的反間計，促使其按兵不動任予宰割！

王浩宇表示，他認為「國家認同」應該要在其他議題之前，因此他選擇加入民進黨；而他跟「對的政策」站在一起，選擇跟「台灣站在一起」，對得起自己，不當議員又怎樣？這樣的年輕人，即使言行有所瑕疵，不要全力相挺、鼓勵嗎？還扯後腿咧？

（大學助理教授）

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