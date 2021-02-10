自由開講》人人言論自由的時代，也是「人人自危」的時代

黃睿祺

最近由於鄭家純性騷擾疑雲，性騷擾的討論度變的很高，去年網紅艾瑪接受刀療的影片也因此爆紅。雖然艾瑪本人並沒有明確表態，但新聞報導時所用的一些字眼讓這件事變得很像性騷擾，有不少網友也一口咬定這位按摩師傅是在性騷擾。

近期「雞排妹」鄭家純遭性騷的風波吵得沸沸揚揚。YouTuber「星光奈奈」去年12月下旬拍攝健身網紅「艾瑪」體驗刀療的影片，近日再被網友翻出，片中的刀療師傅疑似不斷毛手毛腳，還有言語性騷擾。該刀療師傅突然成為箭靶，近日在臉書上發文試圖澄清，反被蜂擁而來的網友罵翻。（圖擷取自星光奈奈YouTube）

性騷擾可以分為行為跟言論，先看行為的部分，影片中師傅所觸摸的部位確實是身體隱私處（臀部、胸部、鼠蹊部周圍…），艾瑪在過程中也確實有說到「不要摸」這個詞，但這些事實真的足以構成性騷擾嗎？恐怕不一定！

請繼續往下閱讀...

法律上有個東西叫「阻卻違法事由」，更直白的說就「排除犯罪事由」，基於這些事由而犯法的話，是不會被法律處罰的，譬如說正當防衛、緊急避難、正當業務行為、被害人之同意或承諾、推測承諾等。

其中，按摩行為是否構成性騷擾可能是否是業務上之正當行為有關，上網看了其他刀療師傅的影片，及潘師傅在幫其它人刀療時，無論男、女或是外國人，潘師傅動作大致都是大同小異，因此師傅的觸碰艾瑪身體的行為可能是基於正當業務行為。

但影片中艾瑪有以言語或手勢拒絕師傅碰觸那些部位，這樣的話師傅的行為就算性騷擾嗎？這可能就要見仁見智了，因為影片中艾瑪的抵抗行為並不激烈，說「不要」時也有部分是笑著說的，這樣能不能被認定為「拒絕」我不確定，有人認為是拒絕，也或許有人認為只是因為怕痛、不是認真的在拒絕。

至於言語的部分，影片中師傅有說到「穿得那麼騷」「好大的肉墊」等字眼，這些字眼確實有可能構成性騷擾，也沒有阻卻違法事由可以解釋。上網查了潘師傅的相關影片，在那些網紅的影片中師傅也有開那些網紅的玩笑，包括艾瑪在內，這些網紅所營造的氛圍有可能會讓人解讀成可以開玩笑，所以如果真的想要拒絕性騷擾的話，或許可用更嚴厲的口吻、動作甚至表情才比較明確傳達拒絕的訊息。

近來，幾起性騷擾事件，當事人當下都沒有明確或是嚴厲的表達拒絕或不舒服，而是事發後透過影片或是記者會讓網友公審，使得八十歲的刀療師被迫解釋澄清。隨著網路的發達，任何的爆料都可能毀了辛苦維持多年的店家商譽甚至毀了人一生的聲譽，人人自由言論的時代，也成了「人人自危」的年代，而性騷擾，被摸或被開玩笑的人有沒有感到不舒服是構成性騷擾的一大要素，若師傅往後想避免類似事件的發生的話，或許可以盡量避免直接接觸敏感部位，少開跟身體器官有關的玩笑，或是如有些刀療師隔著一層薄毛巾等以免觸法。而網友們也能謹慎發言，避免以「捍衛性騷擾」之名，而行了「網路霸凌」之實。

（學生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法