自由開講》劉家純（雞排妹）遭性騷擾事件之我思

顏銘俊

藝人劉家純（藝名：雞排妹）因主持尾牙活動而遭受性騷擾的風波喧嚷數日，日昨更親臨其所指控的騷擾者──歌手翁立友的事件說明會。對於當事人孰對孰錯？或者究竟有沒有人進行性騷擾、有沒有人遭受性騷擾？這樣的疑問，個人不多事揣測，但從此事件引起的輿論效應與各方諍議的言論內容來看，確實有些問題面向值得台灣社會共同省思：

其一，在不少攻擊劉家純的言論中，不分男女老少，多有挖掘其過往或此事件中之相關言行來指摘其「雙標」的論調，針對這些內容，個人必須指出：別說只是穿著比較性感（或者就是暴露），即便一個女性她就脫光光站在一個男性面前；別說一個女性在記者會上擺了一只飛機杯，就算她胸前就掛了一支電動陽具然後滿街走；別說一個女性主觀上願意（或：她就喜歡）讓某個男人摸她、言語挑逗她、甚至是上她，即便她就在一個男性眼前和某個男人正上演這些事好了──這都不代表，這位女性她就想被任何男性摸、被任何男性言語騷擾，甚至是想和任何男性打砲；更不代表任何一位男性都有權利去摸她、言語騷擾她，甚至是上她。

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藝人劉家純（藝名：雞排妹）對抗性騷事件。（資料照）

這原是再簡單不過的邏輯思考：不是一個女人怎麼樣怎麼樣，就代表她想讓所有男人怎麼樣怎麼樣，或所有男人都可以對她怎麼樣怎麼樣。但令人訝異的是，從這次風波所引發的輿論發展來看，在台灣社會中，似乎有很多人竟連這麼簡單的事都還必須有人教。

其二，如孫德榮者流那些荒腔走板的言論：「呼籲既然她（雞排妹）這麼不喜歡我們藝能界，那藝能界就團結起來囉！不該有的垃圾就不讓她進來」、「性騷擾人家會在公開場合嗎？眾目睽睽這麼多看到的情況下，這麼多人可能拍照、錄影」、「在舞台上不小心表演碰到，在以前秀場，這樣豬哥亮以前不是性騷擾？以前秀場就這樣，玩、大家開心，尾牙花錢買開心，這就是藝能界，進藝能界心裡要有數」等等，充分顯示此人思維腐舊，完全欠缺現今社會之合格公民應有的基本性平意識。

首先，性騷擾是可以發生在任何情境中的，如果公開的場合就不可能發生性騷擾，那麼公車、電車、酒吧、酒肆、公園等經常發生性騷擾事件的場所，難道都不是公開場合？我們應認清：性騷擾行為是否發生，取決為行為當事人自覺自己的騷擾行徑會否被察覺，即便在公開的舞台上，只要行為當事人認為他的舉動不會被任何視線或鏡頭所捕捉，那麼，騷擾行為就仍然可能發生；其次，把幾十年前秀場的黃腔文化及大吃女性藝人豆腐的陋習完全合理化，並認為可以放諸現今社會而適行無礙，這只說明了孫德榮已經是一塊殘留於現代社會中的活化石，那樣的思維理應被現今社會所集體唾棄。

幾十年前的台灣社會並不講究兩性平權，女性的社經地位慣常屈居於父權社會底下的男性。那個時代的女性藝人礙於生存的考量與工作權的爭取，選擇屈從、隱忍那樣的職場文化，並不代表當時的女性藝人都甘之如飴，更不代表應以此為標準，讓現今社會中的女性藝人也屈從、隱忍那樣的文化；再者，從孫德榮那番呼籲藝能界應集體排斥劉家純的言論，更可佐證女性在面對此種騷擾事件時的一個可能處境，即──遭受同行的集體抵制，因而影響自身的工作權益。如孫德榮者流尚且敢明目張膽在鎂光燈前做此種呼籲，那麼鎂光燈所照射不到的角落呢？有多少可以在背地裡操作的抵制與霸凌，已經是現在進行式或將成為未來式？

再者，從孫德榮那番呼籲藝能界應集體排斥劉家純的言論，更可佐證女性在面對此種騷擾事件時的一個可能處境，即──遭受同行的集體抵制，因而影響自身的工作權益。（資料照）

其三，不少民眾似乎想當然爾地認為，只要「提告」就能還原事件真相。但事實是如此嗎？性騷擾事件的提告勝訴率其實不高，原因是舉證很困難。須知：不是任何騷擾行為發生的當下，都能剛好有目擊者目擊，或剛好有攝像鏡頭可以捕捉行為發生當下的實況，因之，只要被告矢口否認，或訴諸提告者應確實舉證，通常就能躲過司法單位的定罪與處份。觀察劉家純此一事件的現前發展，聲稱受騷擾的一方不願提告，聲稱因此事件而受害的一方則鼓勵對方提告，合理地推敲：聲稱受騷擾者與鼓勵對方提告者，實則都很清楚，事件當下的舞台上，並沒有能確實捕捉到騷擾行為實況的錄像。因此，一方自知無法證明對方確有騷擾，一方則自恃對方無法證明自己確有騷擾，所以造成了此種詭異僵局。但這種情況其實並不稀罕，許多性騷擾事件都是無法做出明確舉證的。畢竟，沒有任何人能自帶隨時捕捉自身全景的錄像設備，足以隨時隨地錄下環繞自我週身的即時即景。所以，劉、翁雙方有任何一方提告，就真的能還原事件真相嗎？個人對此存疑。

台語歌王翁立友上週五（5日）對外召開記者會，再度重申自己清白。（資料照）

以上想法，是個人觀察此次性騷擾風波的一些省思。個人期許，台灣社會能共同正視並省思這次事件的後續發展與結局。只因為：性騷擾的問題並不僅限於藝能界，任何一個男、女共處的場所與情境，都可能發生性騷擾事件；性騷擾事件如何處理的問題，也不該成為一個僅在受害者──特別是，有一定社、經地位的受害者──願意勇敢發聲、挺身揭露時，才成為短暫被社會大眾關注的餘興談資，而是一個台灣社會應共同思考、共同解決的社會課題。誠望此次風波能促進台灣社會在解決性騷擾事件上的一些正向進展。

（大學助理教授）

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