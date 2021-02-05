自由開講》要求雞排妹告他，是對被害者的二次傷害

劉品佑

這次雞排妹被性騷擾的案件，筆者認為翁立友是很聰明的，因為性騷擾的案件常常因為蒐證不易，導致案件難以成立，所以一個加害者將案件訴諸法律，是一件非常聰明的一件事情，案件不成立、亦或是不起訴，雞排妹都會成為那個「為了蹭流量」不惜拖別人下水的人。

雞排妹（左）今日現身翁立友（右）記者會。（資料照）

若翁立友這次的記者會是為了說明而不是為了奪取社會的同情，那為何前面雞排妹在記者會現場的時候，翁立友不斷將記者會延後，亦或是騙所有記者改成線上直播，直到雞排妹離去後，才馬上招開記者會呢？這無疑就是一場展演，而這場展演在雞排妹在場的時候，是沒有辦法發揮最大的用處的，只要雞排妹在場挑戰他，都可能使得整場「討拍」的記者會，成為翁立友「難堪」的歷史畫面。

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在記者會上面對雞排妹的提問，或是拿出當時工作時完整的畫面記錄，都是這個爭議比較好的解決方式，但翁立友為何不做？翁立友現在要賭的就是法律對於性騷擾的蒐證不易，以及認為雞排妹難以蒐集到證據，（可能證據都已經被消失？），而這樣的做法，在性騷擾案件中常常是加害者慣用的擺脫責任的手法。

為什麼這一次的案件我們會站在雞排妹這邊？因為翁立友一個在台語歌壇叱吒數十年的人，也擁有一個唱片公司的全力保護，甚至曾國曾也出面幫翁立友緩頰，我們可以看的是，翁立友背後的龐大勢力，而雞排妹敢賭上自己的演藝生涯，隻身向整個演藝圈長久以來父權的社會氛圍宣戰，所以我們認為他勇敢所以也更加相信雞排妹，若翁立友是一個被誤會的人，那翁立友更應該提出自己清白的證據，不要鑽法律的漏洞，有錯就道歉，改變現在演藝圈物化女性噁心的歪風，不要放任社會霸凌一個被害者！

翁立友身為一個擁有媒體聲量的人，用這種不敢面對雞排妹的記者會，還訴諸媒體要求雞排妹告他的方式，不僅僅是對於雞排妹的再次追殺，也是社會責任的推卸，有錯就道歉、沒錯也應該是你提出證據證明，不要躲在公司的後面，不要知法玩法，善盡你的社會責任！

（學生、東海大學社會學系學生）

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