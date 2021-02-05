自由開講》魔音傳腦「中國經濟好棒棒」

林彥如

武漢肺炎重挫全球，各國經濟大衰退之際，中國官媒和許多國際機構，竟開始預測中國經濟即將「強勢反彈」，甚至取代美國，主導全球！

例如，中共官媒指出，2020年中國GDP首次突破100兆元，經濟即將「深V反轉」。德國「巴伐利亞經濟聯合會」也指出，世界經濟重心正在轉移，美國與歐洲將在20年內失去主導地位，此轉變最主要推手是中國。

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中國「大外宣」加大聲量，魔音傳腦「中國經濟好棒棒」。（圖片來源：Pixabay圖庫）

孔明沒有箭，但孔明借得到箭，所以孔明就有箭，「孔明借箭」就是「弄假成真」！同樣的，中國經濟到底好不好，我們不知道，畢竟中國數字都會灌水。但自從2009年開始，中國「大外宣」加大聲量，將自己定調為世界經濟危機的「救世主」。直到川普2018年對中國的不公平貿易制裁後，這股「中國經濟好棒棒」的風潮才逐漸退去。

但是，最近中國經濟「反彈」、將要「超越美國」的說法又開始冒出頭來。現在最大的危機是，只要中國「大外宣」做得夠好，原本打算從中國離開的「紅色供應鏈」，可能就不轉移了，中國經濟可能就在這一波「弄假」的大外宣基礎上，「成真」便成為現實？

台灣人民在這個節骨眼上，千萬要保持冷靜，不能隨著中國大外宣起舞，否則將重現當年馬英九執政下，台灣主權跟政治民主差點斷氣的悲劇。過去，我們已經被欺騙過一次了，這次絕對要明辨是非，別再受騙上當了！

（成大政治系學生、台灣基進政經私塾學員）

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