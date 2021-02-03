自由開講》要受害人自我檢討 多麼可怕的價值觀！

陳啟濃

「雞排妹」在尾牙秀受到言語及肢體碰觸的性騷擾，勇於說出來揭穿事實，卻受到許多酸民的責難，甚至當事人的經紀公司，不僅不願意查明真相，還一味維護自家人的自私作法，更讓人感受到社會上的受害人，除了需要勇氣說出自己的遭遇，還要有好耐性可以忍受他人異樣眼光的指責。

雞排妹。（資料照）

雞排妹願意把自己受到不堪的對待說出來，不單是只為自己的不平之鳴，更是為許多在職場甚至社會各角落，受到性暗示性騷擾的所有人，樹立了堅強的典範。正因為大多數人都是抱持息事寧人的態度，才讓那些言行囂張的人，更加明目張膽對他人口語指體上的騷擾侵犯。

請繼續往下閱讀...

她這樣不顧自己形象的完全揭露，可以戳穿許多戴著面具假正經的惡狼現身。雖然是演出，但藝人也有人格也有尊嚴，不能有任何人的挑逗猥褻，還把肉麻當有趣，完全不顧對方的感受，以及現場所有來賓的觀感。錯的是出言不遜的人，不應該的更是任意觸摸別人身體的人。人保有維護名譽的權利，更保有身體的隱私權。

「要受害者禁聲」以及「檢討受害者」這樣扭曲的社會價值觀，只會造成那些加害人更加肆無忌憚，更會造成社會權利關係不對等的「二次傷害」。對加害人過度的包庇縱容，卻又要受害人自認倒楣的自我檢討，這是多麼可怕的價值觀！

（教育人員 南投縣民）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法