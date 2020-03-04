自由開講》國安單位拒絕公開加害者消息來源根本荒謬又違法！

◎柯嘉斯

促轉會日前讓台灣轉型正義資料庫正式上線，資料庫中有超過一萬筆以上的政治檔案，這一萬筆以上的完整資料公開，代表轉型正義中重要的一步，那就是找出受害者，但是落實轉型正義絕對不是僅是公開受害者的資料而已，要還原歷史真相，更重要的是找出加害者的資訊。

而依據「政治檔案法」第十一條「政治檔案中所載公務員、證人、檢舉人及消息來源之姓名、化名、代號及職稱，應提供閱覽、抄錄或複製。」，依據政治檔案法，保存原檔案的調查局及國安局等國安單位，應該將連同加害者資訊的檔案移交給促轉會。

但是包含調查局在內的國安單位，卻沒有選擇如此移交這些政治檔案，反而是將檔案中有關線人的姓名、化名、代號予以塗改、遮掩。國安局甚至還大言不慚的說「這些資訊僅佔全部檔案頁數比率0.0038%」，一副洋洋得意，好像自己做為威權時代的黨國打手，交出這些檔案已然誠意十足，

這表示調查局、國安局等國安單位，根本不把轉型正義當一回事，因為倘若他們認為轉型正義重要，又怎麼會說出這些線人的資料僅佔全部檔案的0.0038%這種離譜的言論，忽視掉加害人的的資訊也是轉型正義拼湊真相重要的一環？

國安局有關林宅血案的解密文件中，原報人等相關資料被遮蔽引發爭論。（圖取自促轉會調查報告）

當然這些國安單位也會有自己一套說法合理化這些「荒謬至極」，甚至是「違反檔案法」的行為，就筆者的了解，這些國安單位所引用的法條大致上可以分為「政府資訊公開法」、「個人資料保護法」及「情報工作法」，尤期是「情報工作法」更是國安單位最喜歡引用的條文，這些條文內的確有明文，為了保護保護祕密、保護情報來源及管道，可以不公開這些資訊。

依據政治檔案法，情治單位應該公開線人的相關資訊，但是依據「政府資訊公開法」、「個人資料保護法」及「情報工作法」政府似乎依法不得公開這些線人的資訊，好像雙方各有道理，那為何如此筆者還說國安單位選擇不公開資訊是「荒謬至極」甚至違法呢？

答案就在中央法規標準法16條，因為該法明文「法規對其他法規所規定之同一事項而為特別之規定者，應優先適用之」，這就是俗稱的「特別法優先於普通法」規定。

「政治檔案法」的立法理由，就是要用來對這些長期被情治單位列為機密的檔案進行解密，以實現轉型正義，在立法目的上就是針對這些「政治檔案」而為之，所以說「政治檔案法」在處理政治檔案上就是「政府資訊公開法」、「個人資料保護法」及「情報工作法」。

換句話說，調查局等國安單位這種拒絕公開加害者資訊的做法，根本就是違反政治檔案法的條文規定，刻意想要以其他法規的規定，規避公開加害者資訊的義務。

這些國安單位在威權時代，加害政治受難者，時至民主的今日，竟還在坦護當時加害者的羽翼爪牙，這樣的機關真的不該全面反省、檢討嗎？法務部長應該下令調查局公開「加害者、消息來源」不要再詭辯，這樣除了合乎法令，更是才能對的起在威權時期蒙受白色恐怖哀歌的政治受難者們。

（台北大學法律研究所、前智庫研究員）

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