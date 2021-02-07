自由開講》「雞排妹」事件，看司法正義與人民的距離

蕭嘉弘

雞排妹（鄭家純）出席尾牙活動，爆料慘遭公司老闆與男藝人性騷擾，翁立友召開記者會自清，鄭前去踩場，現場隔開交火，事件愈演愈烈，有如台灣真實的「#MeToo」案例。一些女星也站出來自爆成長過程中被性騷擾伸鹹豬手的經驗。女星爆料有時是節目效果或博媒體版面，而這次事件女主角表明不會提吿，讓許多網友大酸特酸，爆料又召開記者會，自信所述真實怎麼不去提告？男星反一改態度，支持提吿，讓外界霧裡看花。

雞排妹（鄭家純）爆出日前出席尾牙活動，爆料慘遭公司老闆與男藝人性騷擾。（資料照）

根據去年七月的司法院委外調查結果，高達63.9%不同意法官能獨立審判，法官信任度仍然維持在44.6%的低檔，發生糾紛時只有60.3%的人願意上法院解決，更有高達八成一的民眾覺得不會受到公平裁決！有律師直言，打官司是一件要付出許多時間、金錢成本，勞心又勞力的事情，既然至今仍有這麼高比例的民眾不相信司法，網友也鼓勵被指名的男星告誹謗，那麼可能兩件刑事，外加民事，收到傳票跑法院，時間可能兩年跑不掉，又可能最終不會受到公平裁決，還會期待兩年後的還公道？可能律師費就不知花了多少，結構因素和司法效能不彰，讓台灣人對司法「怕怕」。

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鄭也坦言她告過人，也告過媒體，回想起來那過程太噁心了。而且在台灣，不要以為上訴就能救濟，得到更公平的對待，今年法務部一舉「繳出」21名檢察官考績吃丙的破紀錄成績，法務部長蔡清祥還表示不夠，將其中數案退回重審，目前比例最高的還是人數較少，一般負責二審上訴的高檢署。

法務部長蔡清祥（右）上任後，強力要求檢察長如實評核，對於違失不得視而不見，否則退回。各檢察署繃緊神經，今年一舉「繳出」21名檢察官吃丙的破紀錄成績。（報社合成）

司法院調查分析要指出，年紀越輕、教育程度越高，對法官信任比例較高，其中20-29年齡組及研究所以上族群，對法官信任比例達74.9%及73.2%，反應台灣年紀越大，越有社會經驗和歷練，對司法越失望的窘況！雞排妹已有訴訟經驗，也知道法律攻防不佳，搞不好成誹謗被告，不會提告的決定不意外。整個事件是非曲直和真相不得而知，但人民有冤不敢提告，大家不想上法院，更怕清白被羅織罪名，是台灣司法的大悲哀。

（語文工作者）

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