胡，怎麼說》漢子，藍4小孬孬！

抗疫，事關生死大事，在抗疫大作戰戰情緊急之時，有人表現的像個「漢子」、更有很多在崗位上勇敢向前、辛苦奮戰的「女英雄」，但也有人像「小孬孬」！

在防疫最前線和病毒作戰的醫護人員，寫下多少感人的兒女英雄歷史！全國人民都看在眼裡，也萬分感恩在心，除了力挺，在此並無法為其增添光榮於萬分之一，這篇主要是談政治人物防疫的表現。

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全國收治武肺確診病患最多的部立桃醫，爆發院內群聚感染，中央防疫中心指揮官陳時中面臨一年來最大的防疫壓力，但他展現大將臨戰風範，統帥全局、指揮若定，緊急指揮調派防疫大軍馳援，桃園市長鄭文燦全力調度支援配合，合力做好疫調、清野、對抗病毒，全國醫護人員都伸出援手，各方也紛紛送暖，以各種能力所及的方式挺醫護、挺桃醫、挺桃園、挺時中、挺防疫。

藍營政治人物則表現兩極，有人力挺防疫，有人扯後腿、還酸言酸語亂防疫！

新北市長侯友宜有個綽號叫「漢子」，他力挺及支援桃園市防疫，表現的確像個「漢子」，「鄭文燦的事，就是我的事」、「桃園挺的住，新北才挺的住」，侯友宜這些話在情在理，更符合防疫的實際，大家都在同一個生活圈內，沒有一個縣市可以關起門來就躲過病毒。

侯友宜表示，桃園與新北市密不可分，桃園挺得住，新北才能挺得住。（資料照）

卻有同屬藍營的澎湖縣長賴峰偉、雲林縣長張麗善、苗栗縣長徐耀昌竟同日下達「禁桃令」，下令即日起禁止所屬員工到桃園出差，金門、澎湖兩離島縣還要求，除非必要，暫停到台灣本島洽公。

在疫情升高，防疫緊急期間，減少不必要的人員移動，並沒有錯，但是，在桃醫的醫護因站在最前線對抗病毒而群聚感染的當下，發佈針對桃園的禁制令，把桃園市及兩百多萬桃園市民都視為「疫區」，這種地方首長不但無情涼薄、更曝露他們的無知，心險術淺，才會做出這種損人害己的缺德決定。澎、雲、苗的縣民大都很良善有情有義，不會排斥桃園人，都是三縣長表現太差勁，才讓他們被連累。

和「漢子」相比，3縣長表現的簡直像3個「小孬孬」！他們可以和只噴口水要開除染疫醫師，講錯話、不肯認錯、自己卻在捷運上不戴口罩、還硬柪怪罪別人的楊志良並列為防疫戰場的4個小孬孬！

圖為澎湖縣長賴峰偉、雲林縣長張麗善、苗栗縣長徐耀昌及前衛生署長楊志良。（報社合成照）

綠營方面，新竹市長林智堅表現就是最有擔當的「漢子」，「台灣燈會」是年度最大盛事，任內從爭取到辦理、前一天還在督陣趕工，因疫情緊急，為了防疫，立即宣布停辦在竹市舉行的台灣燈會，承擔臨時叫停的所有責任。北天燈、南蜂炮域內的新北、台南兩位市長侯友宜、黃偉哲當天跟進停辦，讓全國防疫的壓力減輕，桃園市長鄭文燦在防疫重壓下的強抗壓性，表現都可圈可點。

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