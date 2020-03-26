胡，怎麼說》「黑」名單、換「時中」，兩隻老鼠在打洞！

武漢肺炎病毒大軍隨旅外人士回台趁隙入侵，防疫戰線「吃緊」，台灣團隊守衛前線與病毒短兵相接；卻見，有人在後方趁機政治「緊吃」，馬抹黑武漢註記為「黑名單」、柯黨主張拱蘇換「時中」，就是在幫病毒打洞、製造病毒入侵台灣的破口！

立委吳斯懷日前要求取消武漢註記，讓台商自由搭機回台灣，政府防疫中心認為不利防疫，而予否決；現在，馬英九扮演吳斯懷，趁中國宣布疫情緩解昨起解封湖北省（武漢之外）、4月8日武漢也解封為由，猛批政府不肯取消武漢註記，還稱武漢註記就是「黑名單」。

國民黨政權威權統治時代，不准海外台灣人返鄉，就是惡名昭彰的「黑名單」，馬英九就是國民黨權貴集團成員，對於黨國掌控黑名單，有過不小貢獻，難怪在已是民主國家的現代台灣，一出嘴就是誣指武漢身分註記就是自己最擅長「黑名單」，企圖混淆視聽不成，反而自暴當年惡行！

馬英九是國民黨權貴集團成員，對於黨國掌控黑名單，有過不小貢獻，難怪在已是民主國家的現代台灣，一出嘴就是誣指武漢身分註記就是自己最擅長「黑名單」。（本報資料照）

中國這幾天大肆宣揚武漢0確診、湖北0確診，所有新增病例都是境外輸入，新增死亡病例全部消失了，於是宣布解封湖北及武漢，但是，這個數字太神奇、太完美，連中國人自己都不信，武漢有醫師爆料指確診掛0，是因不再採檢，也有中國的學者警告，武漢當地約有60%無症狀帶病毒者未經檢驗，恐怕會引發另一波大感染。

甚至連中國總理李克強對太漂亮的0確診數字有所懷疑，指示「發現1例就要報1例，不得為追求0而瞞報漏報」，以及要求注意復陽（檢驗陰性後又變陽性）問題。 馬英九與吳斯懷們卻死心塌地相信中國，還藉此砲打為了防疫、為了保護台灣2300萬人，而不得不對滯留武漢當地者做註記的措施，更汙衊為「黑名單」。這根本就是在為病毒入侵台灣在打洞、製造破口！

另一在打洞的就是換「時中」，國民黨陣營、柯文哲陣營等等藍紅軍政客、媒體、名嘴等，陸續有人在砲打防疫指揮官陳時中，日前猛轟張上淳的兒子出國風波，背後就是項莊舞劍，這兩天國民黨的馬英九們、柯文哲的民眾黨黨團一齊出手，以提升防疫層級、統一事權等為由，拱蘇貞昌上陣，其實目的是要拉下表現超優的陳時中。

柯文哲的民眾黨黨團出手，以提升防疫層級、統一事權等為由，拱蘇貞昌上陣，其實目的是要拉下表現超優的陳時中。（本報資料照）

因為，陳時中帶領的台灣團隊表現愈好、台灣防疫愈受國際社會及國內大多數人肯定，別有政治企圖的政客、一心向中國的媒體及名嘴，就無隙可趁而焦急不已，此時藉著蘇、陳對武漢註記問題的發言語意稍有差異，就見縫插針，操作蘇上陳下換時中。

蔡蘇政府當然老神在在、不為所動，沒有人會笨到陣前換屢戰屢勝、熟悉戰場、最了解敵軍病毒戰法的大將，因為，那不是拿敵人的刀砍自己嗎？

馬把武漢註記抹黑為黑名單、柯黨主張拱蘇換時中，等於幫病毒在打洞，人民當然不容、更不會得逞！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法