胡，怎麼說》武肺大疫再起，加油，順時中！別讓「雜碎」亂防疫！

胡文輝

武漢肺炎大疫第4波席捲而來，全球防疫戰線情勢嚴峻！台灣明天起也啟動秋冬防疫專案，展開新一波防疫大作戰，此時此刻，大家一起喊：加油！

武漢肺炎大疫第4波席捲而來，全球防疫戰線情勢嚴峻！台灣明天起也啟動秋冬防疫專案，展開新一波防疫大作戰。圖為指揮官陳時中。（圖由指揮中心提供）

加油，順時中！加油，台灣防疫國家隊！加油，台灣2300多萬人民！加油，讓我們一起努力，再打贏一次抗疫戰役！

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大約在去年冬季此時，大疫起於中國武漢！去年11月底、12月初已發現病例，武漢基層醫療人員警覺疫病來勢汹汹，中國官方卻一直隱瞞、一直隱瞞，WHO（世衛）也順中國意旨隱瞞不說，到今年1月初，仍只有中共高層少數人知情，直到1月20日習近平公開講話，1月23日武漢突然封城防疫，疫情消息才全面爆開，但病毒早已流竄中國、禍害全世界。

經過一年的當今，武漢肺炎（COVID-19）病毒傳播至少繞了地球4圈，目前算是第4波大疫情大起，病毒如海包圍肆虐人間。

一年來，全球染疫確診人數高達6200多萬人、死亡達145萬多人，這一波（第4波）疫情非常凶猛，很多國家染疫人數陡峭上升，死亡病例一再攀升，紛紛宣布展開更嚴厲的封禁防疫措施。

一年來，台灣防疫國家隊在蔡、蘇、陳領軍下，超前部署防疫，阻絕病毒於境外，絕大多數人民密切配合，是世界上極少數防疫成功的安全之島。為因應病毒從四面而來的秋冬新攻勢，明起啟動秋冬防疫專案，提升警戒，展開新的一波防疫大作戰。

此時此刻，要再給防疫國家隊加油，大家不分你、我、他，也一起加油！還要注意的就是，大家都別理「雜碎」亂防疫！

記得今年初，那些以各種藉口亂防疫的政媒黨派徒眾們，一下子炒作口罩之亂、一下反對口罩不准外銷中國、一下子要求開放疫區的中國人入境、一下子要求全面普篩...，陳時中、蘇貞昌等台灣防疫團隊前鋒領軍將帥，更成為他們的眼中釘，欲去之而後快。

亂防疫的那些人、那些事，不就是現在在國會殿堂丟「雜碎」的那些人嗎？前後比比看，大家就知道其中多少「雜碎」是重疊的，他們的共同就是:亂台惡念不改、雜碎行徑年頭到年尾始終如一！丟雜碎的雜碎黨、雜碎立委、力挺丟雜碎的親中媒體、學界等，可列為「雜碎一族」。

你們要當「雜碎一族」，我們也沒法度，不過，台灣要做好秋冬防疫、阻絕病毒、守護好台灣家園，還必須加一條就是:別讓「雜碎」亂防疫！

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