胡，怎麼說》武漢肺炎病毒環繞世界肆虐100天，要再肆虐多久?

武漢肺炎病毒去年下半年在中國武漢生成,因中國隱匿疫情,去年12月起,病毒在武漢獲得生存發展、滋生壯大,爆發重大疫情,再從武漢出發,再而湖北省、中國全境,並迅速擴散漫延全世界,繞世球一週,又回流中國,距今約在100天左右。

病毒環繞世界100天肆虐,已造成逾40萬人染疫、死亡人數逼近2萬人,實際數字可能數倍或10倍於此。

而且,100天繞地球一週之後,病毒之暴惡威力,方興未艾,武漢肺炎病例數、死亡人數兩條曲線,仍呈陡峭上升的惡化趨勢,這幾天尤以歐洲國家受害最慘烈,兩樣數字都頻傳惡耗,爆增、爆增...。

除了染病、死亡的有形威脅,以及對經濟的巨大破壞力,病毒看不見之害更大!病毒所過之處,人類生活社會環境被破壞、美好的日子一時不見了,估計目前全球近1/3的人口約20億人以上,受到封、禁、斷的極大限制,封城、封國、封境、封路、斷航、斷鏈、斷貨、禁集會、禁出、禁入...,因遭病毒肆虐,人與人交流關係被迫中止及改變、人類社會正被重塑、國與國之間關係也正被調整。

經過100天病毒逞威肆虐,目前尚見不到全面緩和跡象,可能還要再數週、兩個月?100天?甚至更久?誰能說的準?病毒在變、疫情也在變,就如最高絕地武士尤達大師說的「很難說,未來總是在變(Difficult to see.Always in motion is the future.)。」

有人形容這是「第三次世界大戰」,但這次是人類與病毒之戰。在這場病毒戰爭中,病毒遵循適者生存的生物法則,人體就是病毒的食物、宿主,它找到破口、漏洞就侵入人體,大量複製基因並散佈,以傳宗接代;人類社會則有很多文明的規則,必須遵守,即使再專制不仁的政權,也不能毫無顧忌、不管損失多少生命也要採取暴烈手段對抗病毒,民主社會的顧忌更多更大、最好要照顧到每一個人,抗疫戰爭中難免瞻前顧後,這也是歐洲災情慘重的原因之一。

台灣抗疫成功的經驗,證明了民主不是防疫的絆腳石,料敵機先、超前部署、專業信心、決策果斷是第一階段成功的要因,台灣團隊還有一項防疫成功的核心戰術,就是「機動調整」,因應病毒不同方式的來襲、疫情變化,要能機動調整防疫措施,背後的專家小組(張上淳及他領導的小組重要性在此)的分析研判、負責執行的檢疫及執法人員、專業盡責的醫護檢公衛體系等,都能跟上腳步才行。到目前為止,台灣團隊包括公務體系的表現,令世界刮目相看!

人類在明處、病毒在暗處,人類只能堅壁清野守城,病毒大軍則隨處流竄奇襲包圍陷城。大國領袖一邊在說人類要共同對抗病毒、共同防疫,另一邊卻忙著甩鍋,互責不是。病毒產生地及輸出之源中國,甚至還藉機政治修理、排拒、打壓台灣。

中國不要以為這場戰爭打到最後,病毒與中國會雙勝!

