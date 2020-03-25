胡，怎麼說》武漢肺炎病毒環繞世界肆虐100天，要再肆虐多久?

武漢肺炎病毒去年下半年在中國武漢生成，因中國隱匿疫情，去年12月起，病毒在武漢獲得生存發展、滋生壯大，爆發重大疫情，再從武漢出發，再而湖北省、中國全境，並迅速擴散漫延全世界，繞世球一週，又回流中國，距今約在100天左右。

武漢肺炎病毒去年下半年在中國武漢生成，因中國隱匿疫情，爆發重大疫情，並迅速擴散漫延全世界。（法新社）

病毒環繞世界100天肆虐，已造成逾40萬人染疫、死亡人數逼近2萬人，實際數字可能數倍或10倍於此。

而且，100天繞地球一週之後，病毒之暴惡威力，方興未艾，武漢肺炎病例數、死亡人數兩條曲線，仍呈陡峭上升的惡化趨勢，這幾天尤以歐洲國家受害最慘烈，兩樣數字都頻傳惡耗，爆增、爆增...。

除了染病、死亡的有形威脅，以及對經濟的巨大破壞力，病毒看不見之害更大！病毒所過之處，人類生活社會環境被破壞、美好的日子一時不見了，估計目前全球近1/3的人口約20億人以上，受到封、禁、斷的極大限制，封城、封國、封境、封路、斷航、斷鏈、斷貨、禁集會、禁出、禁入...，因遭病毒肆虐，人與人交流關係被迫中止及改變、人類社會正被重塑、國與國之間關係也正被調整。

武漢肺炎病例數、死亡人數兩條曲線，仍呈陡峭上升的惡化趨勢，這幾天尤以歐洲國家受害最慘烈，兩樣數字都頻傳惡耗，爆增、爆增...。圖為美國約翰霍普金斯大學打造的全球即時疫情地圖。（https://coronavirus.jhu.edu/map.html）

經過100天病毒逞威肆虐，目前尚見不到全面緩和跡象，可能還要再數週、兩個月？100天？甚至更久？誰能說的準？病毒在變、疫情也在變，就如最高絕地武士尤達大師說的「很難說，未來總是在變（Difficult to see.Always in motion is the future.）。」

有人形容這是「第三次世界大戰」，但這次是人類與病毒之戰。在這場病毒戰爭中，病毒遵循適者生存的生物法則，人體就是病毒的食物、宿主，它找到破口、漏洞就侵入人體，大量複製基因並散佈，以傳宗接代；人類社會則有很多文明的規則，必須遵守，即使再專制不仁的政權，也不能毫無顧忌、不管損失多少生命也要採取暴烈手段對抗病毒，民主社會的顧忌更多更大、最好要照顧到每一個人，抗疫戰爭中難免瞻前顧後，這也是歐洲災情慘重的原因之一。

台灣抗疫成功的經驗，證明了民主不是防疫的絆腳石，料敵機先、超前部署、專業信心、決策果斷是第一階段成功的要因，台灣團隊還有一項防疫成功的核心戰術，就是「機動調整」，因應病毒不同方式的來襲、疫情變化，要能機動調整防疫措施，背後的專家小組（張上淳及他領導的小組重要性在此）的分析研判、負責執行的檢疫及執法人員、專業盡責的醫護檢公衛體系等，都能跟上腳步才行。到目前為止，台灣團隊包括公務體系的表現，令世界刮目相看！

到目前為止，台灣團隊包括公務體系的表現，令世界刮目相看！圖為衛福部長陳時中（中）20日赴立法院備詢，休息空檔和其他閣員將換意見。（資料照）

人類在明處、病毒在暗處，人類只能堅壁清野守城，病毒大軍則隨處流竄奇襲包圍陷城。大國領袖一邊在說人類要共同對抗病毒、共同防疫，另一邊卻忙著甩鍋，互責不是。病毒產生地及輸出之源中國，甚至還藉機政治修理、排拒、打壓台灣。

中國不要以為這場戰爭打到最後，病毒與中國會雙勝！

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