胡，怎麼說》打臉醬缸裡的「他」，最低度要求：不觸法就好！

他，在中國醬缸裡浸泡太久，已不聞其臭，更不可自拔，「他」又最愛在醬缸裡瞎說、衝自己的網路聲量，置防疫於不顧，還能拿他怎麼辦呢？

「不觸法就好！」針對台北市長柯文哲一再以「醬缸論」批評中央隱匿武肺疫情，陳時中以這句話輕輕回應。

陳時中回擊柯文哲的這句話，出手很輕、很輕，但是，柯文哲自己把嘴、把臉往上迎，根本在討打，所以，打在柯文哲臉上卻很重、很重！

陳時中回擊柯文哲（中）的這句話，出手很輕、很輕，但是，柯文哲自己把嘴、把臉往上迎，根本在討打，所以，打在柯文哲臉上卻很重、很重！（資料照）

因為，「不觸法就好」是最低度的標準，全國國民人人最少都應做到這樣，柯文哲本應是台北市防疫的指揮官，是防疫重要一環，但是，其言其行一路走來卻屢屢扯中央整體防疫的後腿，所以，只能以一個國民最基本的防疫義務要求他不觸法就好，對於防疫，不可能寄望柯文哲負責盡職做什麼了。

柯文哲還稱自己不知第24例確診病患在哪？被中央疫情指揮中心打臉、表示同步通報地方首長後，副市長黃珊珊跳出來護柯，指稱自己才是台北市的防疫「總指揮」，「我沒告訴他，他怎麼會知道？」

柯文哲還稱自己不知第24例確診病患在哪？被中央疫情指揮中心打臉、表示同步通報地方首長後，副市長黃珊珊（中）跳出來護柯，指稱自己才是台北市的防疫「總指揮」，「我沒告訴他，他怎麼會知道？」（中央社）

兩個問題馬上出現，

1，原來台北市防疫總指揮從市長變副市長？這顯與法令有違，而且之前北市府曾公開透明宣布嗎？

2，原來隱匿疫情、沒報告柯文哲的竟是黃珊珊？另一可能就是，柯文哲知道卻裝不知以炮打陳時中、黃珊珊則只為護柯，其實兩人都在瞎說、交互掩護圓謊。

以上不論是那一個或以上皆是，都令人聞到柯團隊飄出濃濃的中國醬缸文化腐臭味！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法