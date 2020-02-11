胡，怎麼說》封城、封省、封國，為救一黨、護一人！

封城、封省、封國，為救一黨、護一人！圖為習近平終於在消失數日之後，首次戴上口罩巡視疫情，刻意選在北京企圖安撫民心，也澄清他為了躲避疫情已經離開北京的傳聞。（歐新社）

封城、封省、封國，北、上、廣、深、重、天等等等中國最高端各大都城，全都封閉式管治，習近平更出動中國解放軍，把防疫提升到人民戰爭、總體戰層級，實質上就是全中國都實施軍管。軍管防疫，然後呢？中共專制統治更嚴酷的冬天來臨了！

軍管防疫，然後呢？中共專制統治更嚴酷的冬天來臨了！（美聯社）

在軍管之下，依中共「黨指揮槍」的傳統，共黨、共軍都由習近平一手掌控，不必說出的秘密就是：維穩第一，保一黨專政、護習近平一人獨裁，優先於防疫救人，為了一黨、一人，犧牲千千萬萬人民的生命，在所不惜！這才是中共的重中之重！

禍起蕭牆！就沉醉在中國夢中的習近平及中共政權而言，武漢肺炎病毒大爆發，都是在中國內部發生，並猝不及防而危及統治基礎，但是，依中共的「狼性」，使出軍管等重手、辣手及一切手段，以保一黨專政、護習一人獨裁為最優先，並不會令人意外，何況，還打著抗擊疫情的人民戰爭旗號。

不必說出的秘密就是：維穩第一，保一黨專政、護習近平一人獨裁，優先於防疫救人，為了一黨、一人，犧牲千千萬萬人民的生命，在所不惜！（美聯社）

斯黨也，而有斯武漢肺炎病毒也；斯黨也，而有斯疫情大爆發也！不論病毒是由武漢病毒實驗室人造流出、或是在自然環境變異生成， 一黨專政下的體制及官僚系統，都是病毒大散佈、大爆發的培養場所，一黨專政禍國殃民害世界，中國人民及全世界都看到了可怕的真面目，也都遭病毒之嚴重禍殃！

將中國內部問題栽贓「境外敵對勢力」，一向是中共政權的陰狠毒招，遠的不談，就只看近來發生的美中經貿戰、香港反送中運動，中共都是這樣操作。中國雖不敢直接指責美國，但對於美中經貿戰使其經濟下滑、影響其內部穩定時，就指責是境外敵對勢力打壓中國崛起的陰謀；香港反送中運動，基本上是港人對專制統治的恐懼、對自由生活的需求，自發性參與，並因中共及港共的暴力打壓而擴大，中共卻都栽贓「境外敵對勢力」。

武漢肺炎病毒源自「中國製造」，疫情擴散大爆發的罪魁禍首就是一黨專政的「中共政權」，但是，中共狼性、惡性、劣性不改，仍然企圖栽贓境外，不但操控WHO（世衛）官僚系統幫同隱匿疫情的嚴重性，昧著專業良心背書讚中國防疫，更伸魔鬼手打壓台灣，不讓台灣參與WHO與世界共同防疫，更誣指台灣政府以疫謀獨。

中共狼性、惡性、劣性不改，仍然企圖栽贓境外，不但操控WHO（世衛）官僚系統幫同隱匿疫情的嚴重性，昧著專業良心背書讚中國防疫。圖為世界衛生組織秘書長譚德塞（歐新社）

中國疫情如此嚴峻，都封城、封省、封國、軍管了，卻不全心全力防疫，中共接連兩天派共軍軍機繞台飛行一度越過海峽中線，還惡人先告狀，威嚇台灣「不要玩火」。這正顯示中共政權防疫沒招了，而民怨怒火高張，內部情勢緊繃，卻藉對外威嚇台灣以轉移內部壓力。

中國疫情如此嚴峻，都封城、封省、封國、軍管了，卻不全心全力防疫，中共接連兩天派共軍軍機繞台飛行一度越過海峽中線，還惡人先告狀，威嚇台灣「不要玩火」。圖為我國F16戰機（右）伴飛監控中國轟六轟炸機（左）。（國防部提供）

這樣的政權、這樣的國家，曾高唱「兩岸一家親」、主張「九二共識、一個中國」發大財的政客、政黨，如柯文哲、韓國瑜之流，如中國國民黨等等，有因武漢肺炎爆發而醒過來嗎？都沒有！他們絲毫沒有反省認錯收回，還不時添亂，大扯防疫後腿！大家也可以看清他們的真面目。

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