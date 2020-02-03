胡，怎麼說》恐「疫」的總和－遠離中國，以策安全！

武漢肺炎病毒引發全球「恐疫的總和」，各國紛紛採取撤僑、禁航、禁止中國（疫區）人民入境等高強度防疫管制措施，在疫情大爆發的此時此刻，必須「遠離中國、以策安全」！

台灣鄰近中國，深受武漢肺炎病毒禍殃，恐「疫」的總和指數相當高，試問：「九二共識、一個中國」是什麼？那就是台灣與中國成了「一國、一個疫區」。

武漢肺炎病毒引發全球「恐疫的總和」，各國紛紛採取撤僑、禁航、禁止中國（疫區）人民入境等高強度防疫管制措施，在疫情大爆發的此時此刻，必須「遠離中國、以策安全」！圖為日前《日德蘭郵報》刊登武漢肺炎諷刺漫畫。（圖片擷取自《日德蘭郵報》網站）

中國掛在嘴邊的「台灣是中國的一部分」又是什麼？那就成了「台灣是中國疫區的一部分」。因此，台灣更必須「遠離中國、以策安全」！

撤僑是為什麼？就是各國採取了協助其人民「遠離中國、以策安全」，避免在中國遭武漢肺炎病毒感染，殃及本國。

禁航及封鎖邊境為了什麼？就是因武漢肺炎病毒傳染力超強，機場、港口管制仍嫌不夠，難免出現破口及漏洞，乾脆採取暫時性禁航（如美、義等多國）及同時封鎖邊境（如北韓、俄羅斯等）措施，以策安全。

禁航令讓台灣無端遭受中國瘟疫禍殃，因被中國操控的世衛組織（WHO）將台灣列入中國，對中國的禁航令竟連帶把台灣包了進去，台灣的航空公司也遭禁，必須費盡力量設法說服他國，台灣是獨立的衛生實體，不是中國疫區的一部分，爭取解禁還不一定能成功。

禁航令讓台灣無端遭受中國瘟疫禍殃，因被中國操控的世衛組織（WHO）將台灣列入中國，對中國的禁航令竟連帶把台灣包了進去。圖為越南經我外交強力交涉，雖然在幾個小時後收回禁航成命，但造成不少航班延宕與旅客波折。（資料照）

禁止中國（疫區）人民入境為了什麼？因為中國防疫太遲，造成疫情大擴散、大爆發，從武漢擴散到湖北省，全省成為疫區遭封鎖及禁入境，廣東、浙江溫州也遭病毒擴散十分嚴重，被多國列為疫區，中國其他省市已全部被病毒攻陷。美國等國家採取禁止中國（疫區）人民入境，只要近期曾進出中國、即使從第三國要入境美國，也需先隔離14天確定無染病毒才能入境。

這一項也讓台灣無端被中國之疫連累，在一個中國原則之下，代表台灣參加亞洲足聯盃的台電足球隊，竟被認定是「中國人」而遭蒙古國拒絕入境。

在一個中國原則之下，代表台灣參加亞洲足聯盃的台電足球隊，竟被認定是「中國人」而遭蒙古國拒絕入境。（台灣電力公司足球隊臉書）



武漢肺炎病毒是來自「中國製造（MIC）」，不論是自然環境變異製造而成、或是傳聞人為製造從實驗室流出，在「0號病患」沒找到之前，都只是推論，都缺乏強力實證。但是，中共一黨專政的中國政府，隱匿疫情、防疫延誤、上下欺瞞、官員顢頇，任令病毒大爆發，禍延全球，則是確定的事實。

從中國決定武漢封城到昨天已逾10天，確診病例已近1萬5千，但上升曲線仍陡峭，「拐點（轉折點）」尚未出現，中國專家估計，拐點可能要2到4週或以上，中國、台灣及亞洲、全球各國，防疫仍需上緊發條、加倍努力。

德國發行量最大的新聞週刊《明鏡》（Der Spiegel）一日出版的最新一期，探討中國「武漢肺炎」疫情蔓延全球。封面以「新型冠狀病毒─中國製造─當全球化成為致命危險」為題，「中國製造」一詞更以黃色大字呈現，凸顯全球化導致傳染病為人類帶來危險後果。（圖：取自明鏡週刊官網）

中共一黨專政在防疫上犯下先考慮政權而草菅人命的罪惡及不可容忍的錯誤、自己防疫已不及還全面打壓台灣，罪惡的恥度更要加三級，但我仍衷心希望，中國能夠打贏抗擊武漢肺炎這一仗，畢竟人命關天，如果打輸了，將是21世紀的一場人道大災難！

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