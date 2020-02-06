胡，怎麼說》一黨專政扭曲的中國夢，禍國殃民毒害世界！

武漢肺炎病毒當然是人禍！「中國製造」的人類災難！中共一黨專政打造、扭曲、錯亂的「中國夢」，禍中國、殃人民、害全世界！

武漢艦、鄭州艦、南京艦、哈爾濱艦、福州艦、溫州艦、杭州艦、臨沂艦、黃岡艦、荊州艦......，一字排開，好不威風，還有遼寧艦、山東艦、及另一艘建造中的艦空母艦，中國經常藉「中國製造」的艦隊，誇示它的海軍力量強大，習近平更經常把民族偉大復興「中國夢」掛嘴邊。

但是，把「艦」字去掉，「中國製造」武漢肺炎病毒橫掃中國，武漢、鄭州、南京、哈爾濱、福州、溫州......等等等名字，都是武漢肺炎病毒入侵「封城」的城市，湖北省、浙江省幾「封省」，航母的名字遼寧、山東，未來能倖免於封嗎？誰能打包票？未來總是在變！

世界上沒有國家能禍害中國，只有中國能禍害中國！沒有國家會欺負中國，只有中國欺負鄰近各國，台灣的感受最深刻而沉重。（美聯社）

其實，世界上沒有國家能禍害中國，只有中國能禍害中國！沒有國家會欺負中國，只有中國欺負鄰近各國，台灣的感受最深刻而沉重！世上沒有外力能禍害中國人民，只有一黨專政掌控中國的中共政權在禍殃中國人民！

用來欺負別國、凌壓別國人民的航空母艦及各種軍艦、戰機、轟炸機、各種飛彈、核武等等，中國都很能製造，加上利用經濟力操控、刺傷、損人利己、自私自大的「銳實力」，從而打造堆砌所謂的「中國夢」。

但是，用來保護中國人民、並善盡地球村一員職責的防疫及醫療體系，中國當局不但完全無能、故意輕忽棄守，更只顧高端人口（高官及富人）之需、完全不顧一般社會大眾的需要。

武漢肺炎病毒因中共黨官僚顢頇、欺瞞、隱匿、以及其他不可告人的黑幕，以致擴散漫延大爆發，禍延中國人民及全世界，把中共打造的歪曲醜陋中國夢曝光、碎裂成粉，一黨專政的惡行劣跡更無所遮掩。

中國著名法學家許章潤教授逆習皇龍鱗冒死發表「憤怒的人民不再恐懼」，直指：壟斷一切、定於一尊的「組織性失序」，只對上負責的「制度性無能」，只為保江山一己之私置億萬國民於水火的「道德性敗壞」......。

這篇巨作宏文直接批判了中共一黨專政、習近平一人獨裁，就是武漢肺炎禍害中國人民、疫癘散佈全球的罪魁禍首。此文在網路傳開後遭中共封鎖，因為，當「憤怒的人民不再恐懼」之時，就是一黨專政的中共政權及獨裁者習近平「最恐懼的時刻」，經此武漢一疫，中共的專制權威已民心全失、習皇還能隱身幕後藉中國夢終身獨裁嗎？

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