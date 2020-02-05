自由開講》一月圍城：二個甲子的省思

◎張宮熊

歷史將記載「武漢肺炎」在2020年1月正式爆發。人口1100萬的武漢市和周邊近廿年個城市進行封城，以扼止病毒往外漫延。恰巧的是時序不但是庚子，熱核爆中心武漢正是武昌辛亥革命發生地。不得不感嘆歷史一再重複上演！

歷史將記載「武漢肺炎」在2020年1月正式爆發。圖為近日北京街頭出現有主人為自家寵物自製紙杯口罩防疫。（法新社）

今年時序庚子！庚者更也，也就是更迭變化的意思；子者始也，也就是一個全新世代的開始。中華文化博大精深，天干地支蘊孕著60年一甲子循環的天地環境的變化。在中國歷史上，凡時值庚子年代表的都是一個重大的歷史轉折點，它不但是一序列變動年代的結束，也代表著一個全新時代的開始。

三個甲子前的1840年，英國發動第一次鴨片戰爭，強迫打開了清朝鎖國的大門。二個甲子前的1900年，羸弱的清朝出現了強烈民族主義者義和團的對外反撲，無知的慈禧太后乘勢向八國集團宣戰。結果八國聯軍打進北京，清朝這棟大廈幾乎崩塌，擁有三千年歷史的中國人的自信心幾乎完全被擊潰。

結果八國聯軍打進北京，清朝這棟大廈幾乎崩塌，擁有三千年歷史的中國人的自信心幾乎完全被擊潰。（維基共享）

二個甲子後的2020年， 隨著世界衛生組織正式將武漢肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」，不但美歐日各國紛紛撤僑，有超過60個國家將中國列為高度風險旅遊地點，對中國班機與公民進行入境管制。此一舉動形同中國被迫「鎖國」，與三個甲子前第一次鴨片戰爭被迫「打開鎖國」、二個甲子前八國聯軍打進北京，大清帝國成為世界列強的半殖民地，處境竟然完全相反，但情節卻有驚人的神似之處。

隨著世界衛生組織正式將武漢肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」，不但美歐日各國紛紛撤僑，有超過60個國家將中國列為高度風險旅遊地點，對中國班機與公民進行入境管制。（美聯社）

西方國家對中國這頭甦醒的獅子原本就充滿了畏懼，藉由此一事件也可以稍微喘口氣。而打了近二年的中美貿易戰爭的對手美國內心應該沾沾自喜：有形的貿易戰打不過你，沒想到你卻重傷在自己看不見的病毒手裡。時矣？命矣？

此次武漢肺炎事件，中國有形經濟損失光春節期間零售與觀光產值損失初估已經超過兆元人民幣，加上生產停滯影響出口，真正經濟損失數據恐難暫時估算出來。但確定的第一季甚至上半年的國內消費與投資勢必創改革開放以來首見的負成長。習近平2025中國夢恐怕得延後幾年才能實現了。而庚子年才剛剛開始，中國政府如何應對這個看不見的敵人，成為全球注目的焦點。



（2018-19世界名人錄得奬人、大學教授）

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