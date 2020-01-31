胡，怎麼說》錯失抗疫黃金20日，中共一黨專政殺人！

今年元旦前後，正是中國抗擊武漢肺炎的黃金10日，但是，中共官僚在忙什麼？不是抗疫、防疫，而是忙著嚴厲查辦發布肺炎示警的8名說真話的勇敢吹哨者，給的罪名是造謠！

那時，如果中共相信說出真話的「謠言」呢？疫情不會那麼嚴峻，人命及財產的損失會大減，封城防疫數千萬人被隔離的情況會好很多，亞洲鄰國及世界各國防疫壓力也會大大減輕...。

現在，即使習近平下令解放軍全軍動員抗擊武漢肺炎、李克強率全中國官僚防疫，中共當局操控WHO秘書長等幫中國粉飾，但疫情未見稍緩，武漢肺炎病例上升曲線仍陡峭...。

中共當局操控WHO秘書長等幫中國粉飾，但疫情未見稍緩，武漢肺炎病例上升曲線仍陡峭...。圖為世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（路透社）

早知今日，何必當初？但是，在中共一黨專政統治之下，這是必然的結果，即使重新來過，錯誤仍然會重來！

新病毒是在去年12月8日就出現病例，12月30日有吹哨者爆料，但中共不去防疫而是忙打壓真話，還信誓旦旦自欺欺人的聲稱，一切都在黨的控制下，今年元旦起抗擊武漢肺炎病毒的黃金10日，就這樣白白錯失了。

1月10起，中國年度最大人口移動的「春運」展開之後，病毒隨著人口移動擴散，但中國又錯過了亡羊補牢的防疫10天，直到20日中共總書記習近平講話了，中國才全面啟動抗擊武漢肺炎工作，總共20天左右的抗疫黃金階段都棄守，任病毒一傳數十、再傳數百、成千上萬人被感染，於是武漢肺炎疫情大爆發，擴散到全中國、殃及亞洲各國、乃至禍害世界。

面對武漢肺炎日趨嚴重，習近平直到本月20日才做出表態，隨後確診和死亡人數突然攀升，武漢也被迫封城。（美聯社）

病毒殺人！因這個新型冠狀病毒的傳染力超強，可以透過飛沫傳染，比當年的SARS傳染力強很多，而且，人染了病毒，即使還沒發病沒出現症狀，也會傳染他人。

中共一黨專政更殺人！疫情大爆發之後，中共黨官媒砲口指向地方官員，意圖為黨中央卸責，但武漢市長周先旺、中共市委書記馬國強都稱，地方無權發布疫情資訊。這些話透露了一黨專政成為病毒入侵大破洞的玄機，若要說官僚殺人，更正確的是，中共一黨專政殺人！習近平及以下的中共官僚都犯了擴散病毒殺人害世界的重責大罪！

中共一黨專政更殺人！疫情大爆發之後，中共黨官媒砲口指向地方官員，意圖為黨中央卸責，但武漢市長周先旺（中）、中共市委書記馬國強都稱，地方無權發布疫情資訊。（圖擷自微博）

經查，在中共原先的國家檢測權規定下（22日才下放給省市），地方（武漢）醫療機構測試出病患檢體病毒呈陽性反應，只能向上呈報省級單位，省（湖北省）也只能說是「疑似」，必須報中央檢測確定才能發布「確診」，而武漢市、湖北省、中央，都在中共一黨專政統治下，上下推諉 、顢頇無能、共同欺瞞人民、全面封口噤聲，大家都不能談就當做沒事，反正黨就是偉大正確，即使坐令病毒大發威，一城又一城、一國又一國的攻陷各處，侵害肆虐人民的生命，經濟損失更無法估計。

可憐的人民！可惡的共黨官僚！可怕的中共一黨專政！

而中國到現在還用盡蠻橫手段，打壓被武漢肺炎波及的受害國之一台灣，一黨專政中共政權的可惡、可恥還要加三級！

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