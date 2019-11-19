胡，怎麼說》看香港，你的票還投韓國瑜、葉毓蘭、吳斯懷嗎？

香港暴警的裝甲車、水砲、催淚彈、布袋彈、真槍實彈齊發，繼佔領香港中文大學之後，更重兵圍困香港理工大學，無差別拘捕學生及人民，大學校園竟成巷戰戰場，暴警在兩校各發射數千發有毒的催淚彈，這是什麼世界？

這就是中共一黨專政統治下的世界！在專制鐵板無情的碾壓下，香港的自由民主夢與香港人的心，都被碾碎成泥！香港的苦難，其實才開始而已，未來專制的夢魘還不知有多少。

中共4中全會公報本月1日公布、習近平14日的談話之後，香港暴警鎮壓反送中運動的暴虐手段迅速升級，「暴警」升級簡直成了「匪警」，把大學校園當做攻陷、佔領的山頭，把學生及人民當做要征服、凌虐的敵人。

一黨專政、絕對專制，必有暴君、暴政，暴政必有暴警充當爪牙，新疆的苦難、香港的苦痛都是基於此。（路透）

習近平及他一手掌控的4中公報，調子相同，講的就是中共「一黨專政」絕對不能有一絲一毫鬆動、絕對不容任何挑戰，而香港的反送中運動，即使並沒有港獨及分裂意圖，卻被習近平及中共黨中央打為「挑戰一黨專政」，那就是定性定調為「敵我鬥爭」，中共「匪性」就露了出來，殘暴鬥爭手段迅速升級。港警攻佔中文大學、圍困理工大學，露出了手段可以無所不用其極，全面掃蕩、一網打盡的敵我鬥爭意味。

習近平曾下令毫不留情的以專政手段管治新疆，200萬以上維族人士被關進「再教育營」，強迫勞改及洗腦迫害，關心宗教的「寒冬」雜誌近年來揭發不少，紐約時報3天前更批露403頁中共內部文件，證明習近平就是整個新疆穆斯林大清洗的首謀者、關200萬人入再教育營的罪魁禍首。

習近平對付新疆穆斯林那套手法，彷彿依稀在香港也現蹤，新疆與香港不同的地方很多，中共要維持一黨專政在香港不被挑戰，自由、民主就是要清洗的兩大要項，大學就是傳播自由民主的聖地，所以港共當局派低知識水平的暴警當爪牙（疑有中共公安介入及操控），恣意在大學校園橫行肆虐，任意摧殘、強暴、凌虐大學生。港警如此膽大包天，不擔心究責，就是仗著「奉旨（習大大）辦差」，如明之東廠、錦衣衛荼毒士林！

一黨專政、絕對專制，必有暴君、暴政，暴政必有暴警充當爪牙，新疆的苦難、香港的苦痛都是基於此！

習近平還大言不慚講什麼中國式「全過程民主」，說穿了，不值五毛，所謂「全過程民主」就是「一黨專政、一人獨裁」，中共及習大大自封全知全能的「上帝」，只有他們能掌握「全過程」，他們的決定就是民主、就是民意，誰敢說「不」，誰就是鎮壓、清洗、關入再教育營洗腦的對象！

回過頭看台灣，你的一票如投給韓國瑜、一票如投給葉毓蘭、吳斯懷等所屬的國民黨，就是將台灣「送中」，與中國成為一國，都在中共一黨專政的管治下，早已習於自由民主生活的你、你的兒孫，將被中共視為對一黨專政的潛在威脅及挑戰，近則將不免於香港的苦痛遭遇、遠則淪為新疆難再見天日的淪亡苦難！

你的總統、立委兩票怎麼投，當然由你決定，如果你還要選擇那條不歸的死路，那你就去吧！

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