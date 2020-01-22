胡，怎麼說》武漢肺炎病毒入侵，台灣新「抗煞聖戰」開打！

武漢肺炎在中國快速擴散大爆發，台灣也出現首個確診病例，病毒大軍來襲，台灣必須再打一場新「抗煞聖戰」！

17年前，SARS病毒從中國來襲，台灣因馬英九無能、台北市立和平醫院失守而遭病毒肆虐，總共造成台灣人民數十人生命消失以及以千億計經濟重大損失，所幸之後防疫工作很快補強，才扼止病毒擴散。

這次武漢肺炎病毒彷彿循同樣模式犯台，為了避免SARS噩夢重演，台灣必須防疫全面總動員，嚴陣以待，堅守城池，守住台灣人民的健康。

為什麼首個「非中國籍」病例、首先中標的總是台灣？SARS這樣，武漢肺炎也是這樣。因為台灣和中國太近、往來太緊密！中國當局對病毒疫情的輕忽、欺上瞞下、上下皆瞞等等，不但中國人民受大害，台灣也常受殃遭禍。

去年12月8日武漢出現第一個武漢肺炎病例，但到12月30日才在網路被揭露，中國官方一派輕鬆聲稱都在控制之下。直到本月20日疫情大爆發。（歐新社）

武漢肺炎病毒來襲，讓太陽花學運的價值再次彰顯！

所幸，當年太陽花擋住了馬英九強推的服貿，否則，台灣防疫無險可守，恐已全境淪陷，不知伊於胡底！

所幸，韓國瑜及國民黨在這回大選敗選，否則，照他們那一套政策，讓超過負荷的大量中國客人進得來、病毒就更長驅直入台灣！而中共政權為了制裁蔡英文政府，竟以大量限縮中客來台人數為武器，也讓台灣防疫壓力稍為減輕！

為什麼中國防疫總是慢很多很多拍？有一黨專政的官場，就有什麼樣欺上瞞下的官場文化！據中國方面消息，去年12月8日武漢市出現第一個武漢肺炎病例，但到12月30日才在網路被揭露，官方仍是靜悄悄，之後也一派輕鬆聲稱都在控制之下。

直到本月20日，紙包不住火，疫情大爆發了，中共才派中央專家小組進駐，習近平、李克強都不得不出來面對了，但即使武漢市全市管制進出、幾近封城，但已來不及了，疫情已一發不可收拾，精華區長三角、珠三角及多省市都遭病毒擴散，更殃及四週鄰國，而台灣首當其衝。

尤其中國已開始因應春節過年的「春運」，估計在20天左右，有30億人次的運輸量，被稱為地表最大的人口移動，而武漢肺炎病毒也恐怕會全中國趴趴走的情況，真的是令人不敢想像的恐怖！

台灣有很好的公衛體系及高度專業醫療人員，當年抗煞聖戰的經驗及專家學者都在，並培育傳承不少優秀人才，副總統陳建仁就是當年領導抗煞聖戰的主帥，候任副總統賴清德、行政院副院長陳其邁都具醫學及公衛專業，行政院長蘇貞昌執行力超強，相信台灣隊長、小英總統可以整合最佳新抗煞聖戰陣容台灣隊，打贏這一仗。

邊境（機場及港口）管制再嚴格也難免百密一疏，當出現病毒破口，就必須即刻救援，迅速篩選發現病例，馬上隔離治療，並追蹤接觸者施以適當健康管理。

不怕病毒隨人翻牆進來，只要見一個就隔離、封鎖、管制住一個，讓病毒無法再擴散。

對抗病毒是人類共同的戰爭，如果中國方面有需要，台灣也應不吝伸出援手！

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