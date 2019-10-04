胡，怎麼說》難忘的十一，港暴警之槍，習帝如毛皇！

十一，兩個場景令我久久難忘，一在北京，習帝大閱兵，耀武揚威秀核彈；一在香港，暴警在半呎距離行刑式開槍，射破中學生胸口，血染街頭！

十一，兩個場景令我久久難忘！圖為中國十一國慶香港街頭。（彭博）

習近平大閱兵，最令人驚悚的不是林林種種的武器，而是習近平本身，只有他一人身著毛裝，在萬眾簇擁下，舉手、投足、裝扮、講話、神情等等，都在仿毛澤東，彷彿一個新時代中國特色獨裁者、紅色皇帝「毛澤東2.0」版。

「一黨專政、一人獨裁」的習帝，在中華人民共和國慶祝建政70年正式現身，十一有如習帝的登基大典。

習近平的十一談話，對中共過往的領導人，只提毛澤東一人，並大談自己的民族偉大復興功業，就如封建皇朝的皇帝，把開國皇帝尊為「太祖」，自己「名為繼承、實為開創」，死後也當得成祖、聖祖等的「祖」字。毛澤東有「毛思想」、習近平也有「習思想」，列入中華人民共和國憲法，是中共史上唯二。

習近平的十一談話，對中共過往的領導人，只提毛澤東一人，並大談自己的民族偉大復興功業，就如封建皇朝的皇帝，把開國皇帝尊為「太祖」，自己「名為繼承、實為開創」，死後也當得成祖、聖祖等的「祖」字。（路透社）

習近平在2日於中共黨刊「求是」雜誌上發表長文，6度引用毛的講話，並大談「封建皇朝」的興衰更替歷史，歸結就是「能打敗我們（中國共產黨）的只有我們自己，沒有第二人！」

中共一黨專政，就是一個紅色皇朝！習一人獨裁，就是一人登基稱帝！而且，還像始皇帝一樣，想方設法、無所不用其極的永續專政獨裁。

為鞏固「一黨專政、一人獨裁」權力，習近平召喚的是侵略擴張的民族主義、爭霸天下的愛國主義幽靈，加上迅速擴張軍事力量及經濟力量，已成為人類文明及世界和平的重大威脅。十一，在習近平臉上，我看到的就是專制暴政的闇影襲來、威脅迫近的危機。

再看香港，暴警半呎距離行刑式槍決的場面，而且，當場還不准救中槍重傷者，事後更掉包、惡意栽贓中槍者手持長尖鐵條，以羅織罪名，以掩飾暴警濫開槍殺人。

再看香港，暴警半呎距離行刑式槍決的場面，而且，當場還不准救中槍重傷者，事後更掉包、惡意栽贓中槍者手持長尖鐵條，以羅織罪名，以掩飾暴警濫開槍殺人。（法新社）

港警為何敢如此暴力對付人民？就是背後有專政極權的中共在撐腰，港警這一槍，遙遠但實質且最高的靠山，不就是一黨專政的中共、一人獨裁的習近平嗎？

港暴警之槍對人民濫射，射殺香港人民的自由、民主、人權不顧惜；習帝擁有的核彈等眾多武器，如果世界上所有的自由民主國家不能聯合起來對抗，以有效約制中國擴張及稱霸，世界和平、自由民主社會恐將因中國侵襲而崩毀！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法