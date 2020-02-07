TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇 影音 財經 娛樂 寵伴 汽車 時尚 體育 3C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 求職
左
右
專欄
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》以疫謀獨？木馬屠城！中國國台辦還在哈囉鬼扯！

作者： 胡文輝
2020-02-07 09:36
 | 2020-02-07 09:36
Facebook Twitter LINE

台灣要求參與世衛（WHO），與世界各國共同防制武漢肺炎病毒疫情，中國國台辦竟誣指台灣「以疫謀獨」，照這個說法，那台灣該謝謝「中國製造」病毒，還「惠賜病毒」，才讓台灣得以「以疫謀獨」？

中國疫情大爆發幾近全面失控，紛紛封城、封省、封路、斷交通，嚴控、嚴禁人民移動以防疫，不只自己防疫作戰大吃緊，更禍延全球20多國，台灣也受殃深重，如此嚴峻緊急狀況之下，中國國台辦負責人主任劉結一竟還在哈囉鬼扯，政治無限上綱，忙著耍野蠻、搞陰謀詭計、送毒危害、打壓台灣！

照劉結一的哈囉鬼扯，那台灣也該感謝國民黨中央委員兼中國北京市政協委員徐正文、國民黨7人小組、中國國台辦及武漢台辦、台商協會等，他們合謀以人道為名、把武漢肺炎病毒隨夾藏的中國人士等輸送到台灣，台灣才能夠遂行所謂「以疫謀獨」？

照劉結一的哈囉鬼扯，那台灣也該感謝國民黨中央委員兼中國北京市政協委員徐正文（中）、國民黨7人小組、中國國台辦及武漢台辦、台商協會等，他們合謀以人道為名、把武漢肺炎病毒隨夾藏的中國人士等輸送到台灣，台灣才能夠遂行所謂「以疫謀獨」？（圖取自王浩宇臉書）

將病毒夾藏在人身上送進台灣，這不是木馬藏病毒屠城之計，什麼才叫木馬藏病毒屠城之計？！那些人可惡透頂、壞蛋混蛋加三級！國民黨切割什麼？怎麼切割？台灣啟動防疫大作戰以來，一路扯防疫後腿、沒事找事故意添亂的，不就是你們嗎？

武漢肺炎病毒禍源中國、中共一黨專政欺瞞人民隱匿疫情任病毒大爆發、禍殃台灣及世界多國，都已是彰彰明甚的事實。

武漢肺炎病毒是「中國製造」，至於是在中國境內環境「自然製造」或是在中國的病毒實驗室「人為製造」流出，目前雖尚無定論，不過，不少各國學者專家指證歷歷，高度懷疑是「人為製造」流出。

武漢肺炎病毒禍源中國、中共一黨專政欺瞞人民隱匿疫情任病毒大爆發、禍殃台灣及世界多國，都已是彰彰明甚的事實。圖為美國《時代雜誌》（TIME）將於2月17日發行的刊物封面，圖上是中國領導人習近平配戴口罩的畫面。（左圖取自時代雜誌，右圖美聯社）

在一黨專政的「2025中國製造」誘引獎勵、在習近平定調實踐中國夢催迫下，中國生技實驗只求速效，簡直無法無天什麼都敢幹，賀建奎以基因編輯技術做出基改嬰兒，原本要做為中共大肆宣傳「厲害了，中國」的樣板，被揭發後引起全球學界抗議才處分了事，病毒專家石正麗曾在實驗室將SARS冠狀病毒與蝙蝠體內冠狀病毒雜交，透過基因重組製造出新冠狀病毒，而獲得中共多項獎賞，不少同行的學者則認為這是高度危險的行徑。類似「生技大躍進」的例子在中國不會少，而武漢肺炎就是一種新型冠狀病毒（2019-nCoV）造成的，源自中國人為製造的指控，恐怕不是否認、找人出面背書否定就能澄清的。

要問柯文哲、韓國瑜、國民黨立委諸公諸婆，像國台辦劉結一這種人、中共這種政權，中國這種國家，你還跟它「兩岸一家親」嗎？你還跟它「一個中國」嗎？你還九二共識、（中國）人進的來發大財嗎？你還卑躬屈膝舔共求賞嗎？那你們就是將台灣推入中國病毒疫區，你們不把台灣成為「中國疫區」的一部分就不肯罷休！

要問柯文哲、韓國瑜、國民黨立委諸公諸婆，像國台辦劉結一這種人、中共這種政權，中國這種國家，你還跟它「兩岸一家親」嗎？（資料照）

台灣人民必須唾棄你們！還要照病毒防疫標準隔絕你們！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.