胡，怎麼說》以疫謀獨？木馬屠城！中國國台辦還在哈囉鬼扯！

台灣要求參與世衛（WHO），與世界各國共同防制武漢肺炎病毒疫情，中國國台辦竟誣指台灣「以疫謀獨」，照這個說法，那台灣該謝謝「中國製造」病毒，還「惠賜病毒」，才讓台灣得以「以疫謀獨」？

中國疫情大爆發幾近全面失控，紛紛封城、封省、封路、斷交通，嚴控、嚴禁人民移動以防疫，不只自己防疫作戰大吃緊，更禍延全球20多國，台灣也受殃深重，如此嚴峻緊急狀況之下，中國國台辦負責人主任劉結一竟還在哈囉鬼扯，政治無限上綱，忙著耍野蠻、搞陰謀詭計、送毒危害、打壓台灣！

照劉結一的哈囉鬼扯，那台灣也該感謝國民黨中央委員兼中國北京市政協委員徐正文、國民黨7人小組、中國國台辦及武漢台辦、台商協會等，他們合謀以人道為名、把武漢肺炎病毒隨夾藏的中國人士等輸送到台灣，台灣才能夠遂行所謂「以疫謀獨」？

照劉結一的哈囉鬼扯，那台灣也該感謝國民黨中央委員兼中國北京市政協委員徐正文（中）、國民黨7人小組、中國國台辦及武漢台辦、台商協會等，他們合謀以人道為名、把武漢肺炎病毒隨夾藏的中國人士等輸送到台灣，台灣才能夠遂行所謂「以疫謀獨」？（圖取自王浩宇臉書）

將病毒夾藏在人身上送進台灣，這不是木馬藏病毒屠城之計，什麼才叫木馬藏病毒屠城之計？！那些人可惡透頂、壞蛋混蛋加三級！國民黨切割什麼？怎麼切割？台灣啟動防疫大作戰以來，一路扯防疫後腿、沒事找事故意添亂的，不就是你們嗎？

武漢肺炎病毒禍源中國、中共一黨專政欺瞞人民隱匿疫情任病毒大爆發、禍殃台灣及世界多國，都已是彰彰明甚的事實。

武漢肺炎病毒是「中國製造」，至於是在中國境內環境「自然製造」或是在中國的病毒實驗室「人為製造」流出，目前雖尚無定論，不過，不少各國學者專家指證歷歷，高度懷疑是「人為製造」流出。

武漢肺炎病毒禍源中國、中共一黨專政欺瞞人民隱匿疫情任病毒大爆發、禍殃台灣及世界多國，都已是彰彰明甚的事實。圖為美國《時代雜誌》（TIME）將於2月17日發行的刊物封面，圖上是中國領導人習近平配戴口罩的畫面。（左圖取自時代雜誌，右圖美聯社）

在一黨專政的「2025中國製造」誘引獎勵、在習近平定調實踐中國夢催迫下，中國生技實驗只求速效，簡直無法無天什麼都敢幹，賀建奎以基因編輯技術做出基改嬰兒，原本要做為中共大肆宣傳「厲害了，中國」的樣板，被揭發後引起全球學界抗議才處分了事，病毒專家石正麗曾在實驗室將SARS冠狀病毒與蝙蝠體內冠狀病毒雜交，透過基因重組製造出新冠狀病毒，而獲得中共多項獎賞，不少同行的學者則認為這是高度危險的行徑。類似「生技大躍進」的例子在中國不會少，而武漢肺炎就是一種新型冠狀病毒（2019-nCoV）造成的，源自中國人為製造的指控，恐怕不是否認、找人出面背書否定就能澄清的。

要問柯文哲、韓國瑜、國民黨立委諸公諸婆，像國台辦劉結一這種人、中共這種政權，中國這種國家，你還跟它「兩岸一家親」嗎？你還跟它「一個中國」嗎？你還九二共識、（中國）人進的來發大財嗎？你還卑躬屈膝舔共求賞嗎？那你們就是將台灣推入中國病毒疫區，你們不把台灣成為「中國疫區」的一部分就不肯罷休！

要問柯文哲、韓國瑜、國民黨立委諸公諸婆，像國台辦劉結一這種人、中共這種政權，中國這種國家，你還跟它「兩岸一家親」嗎？（資料照）

台灣人民必須唾棄你們！還要照病毒防疫標準隔絕你們！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法