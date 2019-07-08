胡，怎麼說》韓國瑜的農舍豪宅，柯文哲被隻手遮天！

打著「庶民」旗號參選總統的韓國瑜，被踢爆與妻子李佳芬在雲林擁豪宅農舍。此事曝光，韓國瑜至少應出來面對下列各項質疑:

1，豪宅農舍內，違建加蓋藍球場、車庫等，事件爆光當下，韓國瑜夫婦緊急雇工拆除，正好證明過去違建一直存在的事實，韓國瑜多年來都在違規違建，且有恃無恐，一直到去年12月上任高雄市長仍是如此，今年4月宣布參選總統後，他家豪宅都在違建狀態，彰彰明甚！

韓國瑜夫婦雲林豪華農舍曝光。（資料照）

2，韓國瑜夫婦並非從事農業的農民，不符合農發條例中可申請興建農舍規定的範圍，即使如韓妻李佳芬所說是購買來的，但這棟農舍豪宅的主建物，是否違法使用農地？基地面積是否超過持有農地面積（約502坪）1/10的規定？都待查清交代。

3，緊急拆除的韓家豪宅增建部分顯然是違建，另外還有庭院、相關附屬設施、圍牆等，也疑違反農地農用規定。

4，地價稅、房屋稅問題，農地上蓋農舍，即是是合法的，也必須農業使用才能免徵田賦，若增建、改建，變更為車庫、圍牆、其他與農業經營無關設施，就不符田賦免徵條件，應自變更次年起，改課地價稅，房屋稅也依是否農用而免課以及課不同稅率。韓家豪宅大約在2012年起增蓋違建，整棟豪宅及增建部份，都疑未作農業使用，是否依法繳交地價稅、房屋稅？應請韓國瑜夫婦說清楚講明白！

5，李佳芬稱，他們家20年老宅，還比不上「其他候選人」家裡的廁所，卻被拿來炒作，實在太抬舉他們了。可是，韓大市長夫人，那位「其他候選人」的超級豪宅、廁所，至今都沒被爆違建、違規使用等涉違法及特權問題，若有，請馬上踢爆，大家都來檢驗、抬舉他一下。

李佳芬（右）稱，他們家20年老宅，還比不上「其他候選人」家裡的廁所，卻被拿來炒作，實在太抬舉他們了。（資料照）

韓國瑜豪宅農舍，令人回想2011-12年時，蘇嘉全的豪宅農舍，在國民黨及媒體追打窮究之下，不但捐出做公益，即使後來查無違法，仍被馬政府的監察院提案彈劾。現在，國民黨及韓天媒體，卻看不見喏大韓家豪宅違建。

韓家農舍豪宅那麼大，他們看不見，不代表全民都被蒙上眼睛，自封「庶民」的韓國瑜，豪宅、存款、加18張未透露金額的儲蓄保單，家財可稱「億萬富翁」了，還能叫庶民嗎？

柯文哲鬧出的風波是雙城論壇後，5日會見中共國台辦主任劉結一時，搞直播噱頭，卻被中共官員「隻手遮天」中斷，事後，柯文哲不但飆罵他的幕僚「小朋友」，還向中共道歉。

柯文哲（左）鬧出的風波是雙城論壇後，5日會見中共國台辦主任劉結一（右）時，搞直播噱頭，卻被中共官員「隻手遮天」中斷。（台北市政府提供）

隻手遮天事件曝露的是，柯與中共官員會談搞直播，根本就是無知，被中共那隻手中斷後，又軟若如無骨向對方折腰道歉，更曝露心態上面對中共就矮半截。

對於蔡英文總統表示要修法禁「中共代理人」，柯文哲的回應是「不用先把人家當壞人」，這更曝露柯文哲的基本態度，他與中共「一家親」，中共是他的親親，怎麼可以被當成「壞人」呢？

隻手遮天事件曝露的是，柯與中共官員會談搞直播，根本就是無知，被中共那隻手中斷後，又軟若如無骨向對方折腰道歉，更曝露心態上面對中共就矮半截。（擷取自柯文哲臉書）

即使中共文攻武嚇要併吞台灣、滅亡中華民國，即使中共在對岸部署兩千枚飛彈對準台灣，即使共軍派軍機軍艦繞台威脅台灣，即使中共對境內的維族、藏族、維權人士、宗教信徒...，都極盡殘酷手段打壓迫害，中共仍然是柯文哲的親人，不是壞人。這就是柯文哲，又何足道哉！

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