胡，怎麼說》郭台銘認了「後悔」，柯文哲自說「沒變」！

郭台銘、柯文哲，被喻或自喻為「獅呀、虎呀」猛獸的兩個人，昨天，郭台銘談「後悔」、柯文哲則稱「沒變」，郭、柯都指向2024年總統大選，就來談談郭談的後悔與柯自說沒變！

有錢難買早知道！人生沒有後悔藥！這兩句話就送給首富郭董。郭台銘眼當今選情，對於當初決定退選總統表示後悔，否則泛藍軍的局面不會這樣。郭董的後悔有他的道理，如果他堅持參選到底，目前情況，他大有機會一統泛藍（含柯文哲的民眾黨），領軍決戰綠營蔡英文。

郭台銘眼當今選情，對於當初決定退選總統表示後悔，否則泛藍軍的局面不會這樣。 （資料照）

不過，早知今日，何必當初？千金難買早知道！而且，韓國瑜的鐵粉，至今仍然固守韓家堡壘，如果韓國瑜不退，即使郭台銘堅持參選總統，現在恐怕就是韓粉出征的最大標的，收服不了韓粉這一塊，郭台銘勝選總統的機會不大，這是當初退選的要因，現在情況就會改變嗎？除非有更高、更大可左右泛藍陣營的力量。

不論如何，退選總統本就沒有後悔藥，現在火車都要到站了，空談後悔，不勝噓唏，如是而已！

柯文哲昨天大談，現在的他與2014年首度選台北市長的他，自認「沒變」。你相信嗎？除非，變就是沒變、沒變就是變，那麼才可以說柯文哲沒變。

就像變色龍，從墨綠而泛藍、而更藍、甚至粉紅、變紫，諸色雜陳，它沒有變，因為變色龍就是它的名，不變怎麼叫變色龍？變色龍的變才是正常、正常就是沒變！

柯文哲昨天大談，現在的他與2014年首度選台北市長的他，自認「沒變」。你相信嗎？

五大弊案，2014年你哴哴上口，誓言討伐，於今安在哉？其中有些你要討伐的對象，於今還和你buddy、buddy了。

對中國的態度，變的部分就不堪聞問了，「兩岸一家親」呼應習大大，對台灣防中共滲透的立法，你根本從心態上就是反對，對香港人民反送中運動，你沒支持還出言嘲諷，你的態度即使沒與中共及林鄭特首完全一致，大方向其實若合符節。

2014年的你，就是這樣嗎？如果真是始終如一，到今天都沒變，那是大家當年大家都被矇了、盲了、被騙了。你可以欺騙人民於一時，但不能欺騙人民於永遠，這回大家看清楚了，就是這樣吧了！

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