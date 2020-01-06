胡，怎麼說》你被「胡錫進」邪氣附身了？中邪的就是你！

參謀總長沈一鳴等8位英烈，因黑鷹直升機失事不幸殉職，舉國同悲、山川含淚！卻見，柯文哲接連冷言冷語，韓國瑜昨天更口出「台灣中邪」的，冷血言論與中共的胡錫進發表的惡毒謬論有拚，令人忍不住強烈質問：你，被「胡錫進」附身了嗎？那中邪的就是你！

參謀總長沈一鳴等8位英烈，因黑鷹直升機失事不幸殉職，舉國同悲、山川含淚！卻見，柯文哲（左）接連冷言冷語，韓國瑜（右）昨天更口出「台灣中邪」的，冷血言論與中共的胡錫進發表的惡毒謬論有拚！（資料照）

胡錫進何許人也？他是中共外圍官媒環時總編輯，打著「鷹派」旗號，常對台灣大放厥詞、說三道四、口不擇言。國軍八位將士不幸殉職，經常發表武嚇、武統論恐嚇台灣的胡錫進，又趁機在傷口灑鹽、幸災樂禍，更酸言冷語嘲諷台灣軍隊沒戰力！

觀察胡錫進的言論，如要說他是「逢君之惡」的奸臣，逢迎習皇專制之惡，以求倖進，他應該還不夠格！中國明朝時，有一個無恥的太學生陸萬齡，為求倖進，上書大拍在皇帝身邊濫權作惡的太監魏忠賢馬屁，胡錫進差堪比擬，只配逢迎習皇旁邊如同「太監」之流！

胡錫進屬對台灣有併吞野心、企圖滅亡中華民國的「境外敵對勢力」那一國，為了倖進、逢迎，藉機發表冷血荒唐謬論，台灣只要強力駁斥其爛言即可，不必理會。

胡錫進何許人也？他是中共外圍官媒環時總編輯，打著「鷹派」旗號，常對台灣大放厥詞、說三道四、口不擇言。（彭博）

不過，對於台灣內部的政客，包括正在競選總統的韓國瑜、表明要投入2024年總統大選的柯文哲，以及藍軍部分立委候選人，竟然也口出荒唐謬論，有如被胡錫進的妖氣附身一般，必須嚴予譴責。

沈一鳴上將等8位英烈殉職，舉國同感悲痛、山川草木含淚，幾天來，到台北賓館向烈士致哀、致敬、追思、悼念人潮不斷。因為英烈殤逝激發了本就存在的「台灣命運共同體」意識，命運共同體如人身，英烈們就是執干戈捍衛命運共同體的「手足」，手足連心不幸遭摧折，大家都痛澈心腑！

台灣命運共同體全面對8位國軍英烈殤逝表達哀痛、不捨，胡錫進當然不會懂，因為國軍就是中共千方百計亟欲去除的併吞台灣、滅亡中華民國之障礙。韓國瑜及其親密戰友、柯文哲竟也不懂，被「胡錫進」之邪氣附身了？學習效法胡錫進之逢迎？你們與胡錫進本就是「同國」的？不論以上那個原因，中邪的就是你、你們，絕對不會是台灣！

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