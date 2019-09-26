胡，怎麼說》專供韓國瑜「準時下班」的背後問題！

「遲到大王」韓國瑜，在國民黨高雄市議會黨團護航下，卻享有總質詢「準時下班」的禮遇，以犧牲市議員質詢權當祭品，供奉韓市長兼國民黨總統提名人的需求及意旨，本就非常不洽當，而背後曝露的問題更大！

「遲到大王」韓國瑜，在國民黨高雄市議會黨團護航下，卻享有總質詢「準時下班」的禮遇！ （中央社）

試想：2020年如果韓國瑜當選總統、國民黨又奪下立法院多數，照國民黨高雄市議會黨團護航韓國瑜「準時下班」的搞法，會把民主政治惡搞成什麼樣？

被問到「如韓國瑜當選總統會怎樣？」柯文哲答：「想了就失眠，不敢想像」、「要吃高劑量安眠藥（Stilnox）才行」。相信與柯P有同感的人不少，不過，這只講出了問題的一半，如果立院多數同時被國民黨拿去，恐怖更加倍，安眠藥劑量恐怕還要提高！（小心喔，安眠藥（Stilnox）必須有醫師處方）

被問到「如韓國瑜當選總統會怎樣？」柯文哲答：「想了就失眠，不敢想像」、「要吃高劑量安眠藥（Stilnox）才行」。（資料照）

「準時下班」其實是好事，但前提是各自做好份內之事，如果市政本就做的很OK，市議員質詢、市長答詢，不過按部就班演出，準時下班也無不可。

問題是韓國瑜心不在高雄，把高雄市政搞的一塌糊塗、又一心上看總統寶座，每天忙選舉去也，國民黨及韓團隊才想出「準時下班」的歪主意，韓國瑜對市民承諾的「做好做滿」大跳票，因此也不許市議員質詢「問好問滿」，因為市議員如問好問滿，韓國瑜鐵定被「問倒問垮」，才會連只有兩天的市政總質詢，國民黨都使出多數暴力，以表決通過「準時下班」，不准延長時間。

高雄市議會昨預備會議決定議程，藍綠議員吵成一團，國民黨最後強行表決通過六點「準時」下班的原議，引發民進黨團強烈抗議。（資料照）

市議員的質詢權明載於地方制度法第48條，是議會代表民意監督市長的重要權限，剝奪議員質詢權，不但不尊重民意，也有違法爭議。

「準時下班」背後的更大問題是，現在用這來踐踏市議會、自宮議員質詢權，萬一他當上總統，豈不更要踐踏國會、閹割國會？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法