胡，怎麼說》柯文哲，是深藍，在新黨之列；韓國瑜，草包山霸王...

柯文哲自標是「白」色，還曾說垃圾不分藍綠，其實，證諸他最近的言行，他在統獨藍綠光譜中，根本非白更非綠，而應是「深藍」，列在新黨之中，甚至可跨入統促陣營！

一個人的品格、政治信仰，在他身居高位、又患了向上看的「權力飢渴症」之時，最容易無所遮掩顯露出來，柯文哲是這樣、韓國瑜也是這樣。

柯文哲曾自稱「墨綠」，這不過是他塗上的保護色，當他附合習近平的「兩岸一家親」，墨綠其實已褪盡，但為了連任市長，爭取傾綠選票，仍與綠營相黏連，並因棄保效應獲利，以些微差距擊敗藍營丁守中。

柯文哲曾自稱「墨綠」，這不過是他塗上的保護色，當他附合習近平的「兩岸一家親」，墨綠其實已褪盡！（資料照）

柯文哲甫連任、韓國瑜甫當選上任，馬上都上看總統大位，兩人也都不約而同的因權力飢渴症，露出方寸之間為貪權手段可不擇的本來面目。

柯文哲，就是深藍！他從墨綠轉深藍、從鐵桿獨變必然統，你批評他是政治變色龍、變色蟲也罷，但深藍才是他的政治歸屬，白，只是另一個保護色，根本就沒有白！

在柯文哲參選總統意圖愈來愈明的當下，證諸他最近對兩岸關係的言行，與中國新黨、中國國民黨洪秀柱那一卦相當一致。

例如，他狠批小英總統，聲稱今年初中共總書記習近平發表習五點後，「辣台妹撿到槍」對習「惡言相向」，人家是極權國家老大受不了，只好派戰機軍艦繞台威脅挑釁。

柯文哲狠批小英總統，聲稱今年初中共總書記習近平發表習五點後，「辣台妹撿到槍」對習「惡言相向」，人家是極權國家老大受不了，只好派戰機軍艦繞台威脅挑釁。（資料照）

柯的講法當然不是事實、倒果為因、顛倒是非、不指責製造危機霸凌台灣的中國，反倒指責被迫扺抗捍衛國家的台灣不對。

這些講法與深藍急統政黨政客相當雷同，而且，他的為何共軍機艦繞台論調，正是中共想講又講不出口的，居然由身居首都市長又志在總統大位的柯文哲口中說出來，如不看發言者，還誤以為這是那個「中國國台辦代班發言人」講的？中共聽了以上「代言」，一定大為受用，在符合中共立場、爭取中共支持上，評分將超郭、壓朱、賽韓！

柯、韓同屬深藍無誤！柯說的、韓做的，其實都可在習五點中找到源頭，如習五點的中國人不打中國人、武力是針對台獨...，不就是柯批蔡的基調？而打造兩岸共同市場、深化兩岸融合發展、夯實和平統一基礎，不就是韓提的自經區（自貿區）的真正目的？

韓國瑜的權力飢渴症最近顯露真面目的是對內部分，在兩度對戰被市議員黃捷以翻白眼、冷板凳完敗後，就一錯再錯、一挫再挫；他又帶著手下局處首長到高美館高喊「發大財」，一副草包山霸王佔領文化重地得意洋洋樣；郭台銘剛好此時出手狠打臉，指韓國瑜只會嘴巴喊發大財、卻講不出如何發大財，韓回以用「念力」。天老爺，如果用念力就可發大財，那當市長、總統真是大才小用，國民黨早應派他去用念力光復大陸、統一中國、讓習大大怕的要死才是。

韓國瑜的權力飢渴症最近顯露真面目的是對內部分，在兩度對戰被市議員黃捷以翻白眼、冷板凳完敗後，就一錯再錯、一挫再挫！（資料照）

韓的權力飢渴無上限，因而曝露的草包下下限還多了，他講如當選總統就留在高雄上班，被各方打臉後，又拋出總統可兼閣揆，賴清德輕鬆出手反譏「當高雄市長，又想當總統，現在又想當行政院長，你會不會覺得你太忙了？」打臉韓國瑜打的剛剛好。

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