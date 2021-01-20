胡，怎麼說》大疫當前！

胡文輝

武肺大疫當前，桃醫陷落清空，病毒威脅迫近！台灣能倖免於難嗎？七分靠人佑、三分靠天佑，大家一起來挺防疫、護台灣、佑自己，一定能夠渡過難關！

衛生福利部桃園醫院的武漢肺炎群聚案持續擴大，疫情升溫，隸屬陸軍第六軍團指揮部的三三化學兵群19日下午前往桃園醫院，全副武裝協助院方加強消毒。（中央社）

這場人與病毒的戰爭，台灣在時中防疫團隊領軍之下，堅壁清野戰略戰術收效，共同安然走過了驚險的一年，成為世界上極少數可以正常過生活的淨土。

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但我們並沒有打贏病毒，因為病毒就在外頭四週鄰國猖狂肆虐，我們只是阻絕了病毒，除非世界「共贏」，台灣不可能「獨贏」，這是台灣面對病毒打抗疫之戰必須有的體悟。

除了武肺病毒刁鑽變種、傳染力強、毒性大，人類在這場抗疫戰爭不易在短期內取勝之外，在抗疫戰場，除了「人與病毒之戰」，同時也上演「人與人之戰」，除了抗疫，同時要抗人，必須對抗扯後腿、亂防疫、造破口的各種人、各方勢力，以免其破壞了抗疫大計。

武肺病毒的傳播，最主要仍是透過人傳人，人就是病毒的寄主及載體，人的大型群聚活動，使得人人都可能成為病毒傳播的高速運輸工具，這就是限制取消大型活動的主因。

桃醫因院內群眾感染擴大，且有外擴疑慮的危機，因此，台灣燈會、南蜂炮、北天燈等台灣三大慶典活動都取消或延到無期。這也顯示這波疫情來襲，必須嚴陣以待，不容稍有輕忽，以免一失守則成千古恨。

昨日（19日）林智堅偕行政院、交通部同宣布停辦2021台灣燈會 。（市府提供）

大疫當前，疫情緊急，全力挺防疫之必要，因為人類的公敵是病毒，不過，仍有人在政治算計，自以為是，以為只有他聰明，甚至對桃醫清空陷落幸災樂禍，暗爽總算被他一路唱衰打中了一次，這種人可看做和武肺病毒同國的政治病毒，唾之、棄之、絕之、鄙視之、鳴鼓而討伐之，可也！

大疫當前，台灣沒有悲觀的權利，人人要有抗疫的義務！

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