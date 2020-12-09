胡，怎麼說》藍營的雙標，反美日 、迎中國...

胡文輝

藍營是反對黨，反對該反對的，當然沒有錯，藍營的反對之錯，錯在雙重標準，逢美、日就一反到底，見中國則迎之若狂！

以下就舉藍營反美國萊豬、迎中國疫苗為例：

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藍營政、媒、網，聯合白軍，無科學根據、只憑政治好惡之惡意，就把美國萊豬打為「毒豬」，不只萊豬肉品進口要反，連吃萊豬肉的廚餘、糞尿...，都在到處散播可能含萊劑之毒的假消息。不理會科學數據、只憑政治惡意的反，實在沒什麼好說的。

若要說理，其實就以2019年台灣的豬肉消費量來看，台豬佔90.62%，81973公噸，進口豬肉佔9.38%，其中加拿大最多約37296公噸、西班牙13975公噸、美國11332公噸、丹麥8千多公噸、荷蘭6千多公噸，美豬大約只佔台灣人豬肉消費量的1.3%，即使美國萊豬進口，也不可能全部取代加、西等國的豬肉，更不可能佔去台豬市場（台豬品質優競爭力強及人民消費習慣，都不可能被美豬取代）。

以上要說的就是，美國萊豬在合於國際標準之下進口到台灣，安全應該聽科學的，而實際上因市佔率很低，一般人吃到的機會是很小的，何況，在依規定標示之下，你可以自由選擇不吃，加上在教育部統一規定學校採用國產食材、大部分進口商宣示不進口、很多縣市都各有更嚴格的單行法規之下，說白了，萊豬即使進口也將是「稀有豬肉」！

藍營卻一反再反三反、反反反，反什麼？骨子裡就是反美啦！

反美到底的藍營，卻很「親中」哦！對武漢肺炎的中國疫苗，竟擺出一副列隊歡迎唯恐不及的醜態。

當去年底大疫起於武漢，中國隱瞞疫情，以致武肺病毒散播席捲而來之時，藍營竟然反對政府阻絕病毒於境外、要求開放中國疫區人民入境台灣，好像歡迎「祖國病毒」似的；現在，中國先輸出病毒再大搞疫苗援交，其實想藉疫大賺特賺黑心錢，先送小部分疫苗再賣絕大部分，藍營當時不拒武肺病毒卻又迎中國疫苗，說穿了，就是把中國當「祖國」，病毒、疫苗都當做祖國「恩賞」的啦！

國民黨智庫副董事長連勝文4日表示，中國將在年底前上市6億支武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，開展「疫苗外交」。文中批民進黨當局「反中」意識強烈，屆時恐被孤立。貼文一出，反遭網友酸爆，直說「你先打完再來分享」。（資料照）

其實，以台灣目前的防疫成績，並不急著搶先全民注射疫苗，而且中國疫苗尚未通過充分的科學驗證，專制中國、賄賂無孔不入，紐約時報就報導，賄賂是中國疫苗的致命弱點，審核過程可能因金錢打通專制放水，缺乏監督機制，不能讓人放心。藍營既然那麼愛中國疫苗，而不去整隊去中國注射？但健保不付錢哦！打疫苗出了事可別回來找台灣。

而且，依藍營稱美國萊豬為「毒豬」的標準，中國疫苗是不是該稱為極權疫苗、武嚇疫苗、病毒輸出國疫苗？我們當然不會這樣做，不會像藍那麼爛啦！

再看反日，日本福島附近5縣市食品基本上沒有食安問題，藍營也是反反反反到底，還汙其名為「核食」，一邊反所謂「核食」進口、一邊卻支持核電、反非核家園，又是藍營的雙標！

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