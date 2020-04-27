胡，怎麼說》哪吹來的普篩、封城兩股「妖」風？

武漢肺炎疫情在台灣，基本上都在可控制之下，昨天再度出現零確診及連14天無本土病例，但是，近來卻突然吹起普篩、封城兩股「妖」風！

台灣的防疫在時中團隊帶領下，本來正常做的好好的，藍營卻反常的要自己另吹封城、普篩兩把號。「反常」為妖，這兩股反常的妖風從哪吹來的？除了原就一路唱衰台灣防疫團隊努力及成績的親中媒體及政客，藍營縣市長等地方「諸侯」們附和其歪論，企圖以全民普篩之計、封城演習刷存在感，正是妖風吹、亂防疫的源頭。

高雄市長韓國瑜日前提出對高市4000多名醫護人員進行普篩的想法，引起爭議。（資料照）

普篩、封城在台灣當下，完全沒必要，各方防疫公衛專家都論述的十分清楚，封城的經濟活動停擺後果，大到難以承受，必須的維生系統費用更大；普篩的成本及效益，根本不成比例，台灣目前根本不需也不應普篩，如將醫療資源誤投在普篩，不但阻不了武肺疫情、反而資源錯置形成破口，讓病毒有機可趁。

封城及普篩非但無助台灣防疫，反而添亂，製造社會恐慌，當做議題討論尚可，諸侯們若強行其「非」，強強演出封城秀、耍弄普篩術，那就是一種要不得的自私心態、一種不道德的行徑！

藍營地方「諸侯」們熱衷於封城秀、普篩術，出發點並不一致，有的縣市長原本很努力配合防疫，有的則心思本就不在防疫而是藉此圖政治之利，有的則受了政媒的煽動蠱惑，但是，藍營操作下諸侯們的跟風，所形成的兩股逆時中妖風，卻可能會發生亂防疫、反防疫的後果，這是大家最不願見的。

台中市長盧秀燕因日前宣布25日進行擴大管制兵棋推演，引發市民恐慌，綠營民代也紛紛提出質疑是否想「封城」 。還好最後只是紙上談兵虛驚一場。（資料照）

說穿了，吹起這股反常妖風，就是藍營政治上綱操作出來的，藍營久在中國鬥爭文化醬缸裡，見不得政治對手防疫做的好，此時刻意挑起封城、普篩議題，政治意圖就是將這兩者台灣本來都不需要、但實施起來都會巨大到無法承受的經濟後果及社會成本，轉嫁執政的蔡英文政府頭上，或者推到社會頭上，最終仍要由執政的蔡政府承受。

藍營利用中央、地方所承擔防疫責任及義務上的落差，在藍營原本無法掌握主動、居於劣勢、從屬的防疫作為上，硬是要擠出空間，創造藍營及它的諸侯們可自己操作的舞台，不惜亂防疫，也硬要逆時中，爭搶防疫資源的支配權及政策決定權。

台灣人民怎能容許這兩股妖風亂吹？！

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