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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》韓國瑜、江啟臣，好膽出來面對民主決戰！

作者： 胡文輝
2020-04-09 10:43
 | 2020-04-09 10:43
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罷免，與選舉一樣，都是憲法保障的基本人權，由選民手中的一票，經民主程序決戰勝負，罷韓，就是一場民主決戰，是韓國瑜及國民黨不可逃避的義務！韓國瑜、江啟臣，請站出來面對高雄市民、面對罷韓這場民主決戰！

37萬7662位高雄市選民連署的罷免市長韓國瑜案，已通過二階段查核，未來將交由選民投票，決定同意或不同意罷免韓國瑜。韓國瑜為了保官位、江啟臣領導的國民黨為了護韓，卻找盡藉口意圖藉司法干預民主，阻止罷免案進入投票程序，這不但顯示他們畏戰、避戰、未戰先怯，更凸顯他們不敢面對民意檢驗的怕民主、反民主心態。

高雄市長韓國瑜。（資料照）

罷免與選舉一樣，都是公民總意志的展現，無論一國、一市、一縣都是如此，選舉，票多者勝，罷免，同意票多且過門檻就罷免成功，在民主社會，當公民總意志透過選票展現，政黨及政治人物當然必須接受，不能逃避、更無可逃避，否則，你根本不配生活在民主社會，更將被民意掃進垃圾堆！

罷韓案二階連署名冊，經韓國瑜任用的副市長陳雄文兼高雄市選委會主委率所屬查核通過，並送中央選委會審議之際，韓國瑜及國民黨陣營不出來直接面對罷免案、不敢正面迎戰這場民主決戰，卻迂迴在高、北兩地同時提出刑事控告及行政訴訟，意圖藉司法停止罷免案、沒收掉選民的民主投票權利。

韓國瑜當然有權利可以提出任何刑事控告及行政訴訟，但他提這兩項訴訟的目的，顯然都是為了阻止罷韓案進入投票程序，估計未來還可能提出實質的罷免無效之訴等，以拉長戰線，不過，罷免程序明載於選罷法，是民主進行式的一個程序，未來結果罷不罷，選民投票才是執行，不知韓陣營現在要求停止執行什麼？

進行中的民主程序，又豈是被罷免當事人聲請停止執行，行政法院就可裁定停止執行的？這不成了專制國家才會幹的事，選舉輸了，就利用司法干預、沒收民主嗎？行政法院豈能又怎敢甘冒大不韙依韓國瑜意旨行事？

一般聲請停止執行，常是為避免執行對當事人可能造成無可回復的損失，韓國瑜及背後力挺的國民黨黨魁江啟臣，是不是已經了解到罷韓投票將會過關，韓國瑜將被罷掉去職，所以才要求停止罷免案？！

不要以為高掛免戰牌，避戰、畏戰、藉政治操作司法就可沒收民主，就可以保住高雄市長寶座！韓國瑜、江啟臣，好膽就回到民主戰場，正面迎戰罷韓案，罷韓成不成，就交由高雄市民決定，這樣無論勝敗，至少都還可以獲得起碼的尊重！

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