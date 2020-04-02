胡，怎麼說》國、共兩黨狼狽為奸！

台灣本來就是一個主權獨立國家，基於2300萬台灣人民對世界各國人民的愛與同理心，在能力所及時，捐出1000萬片口罩幫助各國扺抗武漢肺炎疫情，這是國家主權的行使，善盡國際社會一分子心力，誰曰不宜？

偏偏就是同唱「一個中國」的中國共產黨、中國國民黨，又在或明或暗、彼此呼應的同聲反對，在在顯示，國、共兩黨根本就是狼狽為奸！

統治中國的中共政權，從病毒源自中國、大疫起於武漢之初，對於台灣政府的防疫部署，包括宣布禁止口罩出口、對從中國來的人進行邊境管制、要求中國疫情透明、台灣參與WHO等，就謾罵不絕、誣指為「以疫謀獨」。

武漢肺炎肆虐全球，我國啟動第一波國際人道援助 。（資料照）

這次台灣因防疫超前部署得當、抗疫最前線指揮若定、政府與人民齊心合力、口罩等防疫物資國家隊表現超優，防疫物資缺乏的壓力減輕，稍為可以緩過手來，得以伸出援手捐出1000萬片口罩等，援助正淪入武漢肺炎苦海的國家抗疫，堂堂正正，表現人與人之間、國與國之間的大愛與同理心，中國歪腦筋的黑手又伸來了，說什麼台灣藉機操弄政治、圖謀不會得逞、要台灣自省自重云云，並再度抬出一個中國原則，打壓台灣參與WHO。

武漢肺炎病毒源自中國、中共政權隱匿疫情、禍國殃民害慘全世界，不自省自重、不承認錯誤、不向全世界道歉、不負起賠償責任，卻還對台灣指東罵西、繼續潑髒水罵街，這個政權野蠻粗暴、醜態百出，不知文明為何物！

其實，中共政權的醜行、惡行，不會令人太意外，因為它把台灣看做是它的禁臠，可以任它併吞、任它蹂躪，否定台灣是個國家，因此，台灣基於一個主權國家的任何做為或不做為，中國都視為在搞獨立，誣指台灣以疫謀獨、禁止口罩出口是謀獨、捐口罩援外是謀獨、稱武漢肺炎之名也是在抗中謀獨...。

中國國民黨與中共一鼻孔出氣，從台灣政府禁止口罩出口起，到最新的捐1000萬片口罩援外...，都與中共唱同調，昨天還配合中共的大外宣起舞，扈從中共論調，指稱台灣使用「武漢肺炎」之名就是抗中、歧視14億中國人...。

以上種種，在在凸顯，中國國民黨全黨盡是「夾手珍」，論調和中共一樣，都不把台灣當做國家，否則，為何會和中國同聲反對台灣以一個主權國家地位進行的任何舉措？

台灣，這個主權國家，現在的憲法名稱是中華民國，但是，不論是名稱是台灣、中華民國、中華民國台灣，都是一個獨立的主權國家，可以行使一個主權國家的權利，國民黨反對台灣的援外行動，那麼，以中華民國之名，就不援外了嗎？以一個主權國家中華民國之名援外，國、共兩黨就不會反對了嗎？叫做中華民國，卻要一切聽中華人民共和國的意旨行事，那還算什麼狗屁主權獨立國家？

國、共兩黨狼狽為奸，在打壓台灣、否定台灣是國家的同時，也在謀殺中華民國！

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