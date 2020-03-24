自由開講》「跟中國不互相，只跟美日澳互相」又怎樣？

◎柯嘉斯

台灣和美國在18日首度發出「防疫夥伴關係聯合聲明」，聲明中表示，「台灣在口罩產能充足後每週將提供10萬枚口罩給美方，美方也為台灣提供30萬件防護衣原料」。

台美關係的友好，果然引來中國官方的吃味，中國官媒「新華社」因此痛批「仇中媚美」。而國民黨立委陳超明也加碼隨中起舞，強調政府「跟中國就不互相，只跟美國、日本、澳洲互相」。

國民黨立委陳超明也加碼隨中起舞，強調政府「跟中國就不互相，只跟美國、日本、澳洲互相」。（資料照）

但筆者想問陳委員，縱使台灣「仇中媚美」、「跟中國不互相，只跟美、日、澳互相」那又怎樣？

因為現今引發全球混亂的「武漢肺炎」感染危機，就是中國政府一手造就出來了，先姑且不論「武漢肺炎」的病毒是否是中國政府人工製造出來的，中國政府確實隱瞞了「武漢肺炎」傳播的事實。

中國首名武漢肺炎病人最早約於去年12月出現，並發生大規模社區感染，但中國官方卻堅持否認「武漢肺炎」的傳播，還懲處公開事實的李文亮醫師等「吹哨人」。直到一月，中國發現自己已無法再隱瞞疫情，只好在國際壓力下公開疫情，但堅持沒有證據證明肺炎會有「人傳人」的情況。

如果說「武漢肺炎」的出現是天災，全球傳染病的擴散卻毫無疑問是中國政府所導致的人禍，而中國政府在捅出一個這麼大的簍子後，選擇的不是公開疫情傳播的情況，反而操作「大外宣」，宣揚自己的國力、強迫世界在用字上將「武漢肺炎」改成「新冠肺炎」。

如果說「武漢肺炎」的出現是天災，全球傳染病的擴散卻毫無疑問是中國政府所導致的人禍。（圖擷取自Facebook「變態辣椒」）

除此之外，面對台灣亦受到中國疫情的影響，中國政府仍然不顧台灣2300萬人民的健康，在國際上打壓台灣，拒絕讓台灣加入「世界衛生組織」，還好台灣有面對17年前SARS事件的經驗，才讓政府得以超前布署，不僅守住台灣人民的健康，更穩定口罩、酒精等防疫物資的物價。

但中國荒謬的對台政策可不只一樁，在小年夜武漢宣布封城當天，中國就派遣海空兵力進入台海周邊演訓，2月初時中共的戰機共機繞台更逼近台灣海峽的中線，2月28日更進入台灣西南防空識別區（ADIZ），3月16日則首度以殲11B戰機和空警500預警機在夜間入侵台灣ADIZ，中共武力的步步進逼，除了將「恐嚇台灣」視為「舒緩中國內部壓力」、「鞏固政局穩定」的做法，更是在威脅台灣不要和美國走的過近。

台灣是一個民主國家，選擇盟友時，當然會選擇和自己價值相近的國家站在一起。再加上中國處處進逼，無不展現對台的野心，台灣怎麼可能選擇跟這種「罔顧台灣人民」、「欺騙國際社會」、「造成國際秩序混亂」的國家同流合污。

筆者想問問「陳超明委員」還有「國民黨的諸公們」，在中美衝突加劇、台灣一定要選邊站的今天，國民黨真的要選擇和「獨裁專制」、「想要併吞台灣」的中國政府站在一起嗎？





（政治評論者）

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