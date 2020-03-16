胡，怎麼說》病毒法則：一人造業，眾人承擔；一國造孽，世界受害！

武漢肺炎風暴席捲全球，彷彿可以看到其間的病毒的法則在運作，那就是一人造業，眾人承擔；一國造孽，世界受害！

武漢肺炎風暴席捲全球，彷彿可以看到其間的病毒的法則在運作，那就是一人造業，眾人承擔；一國造孽，世界受害！（截圖自音樂政治上班族臉書）

在病毒法則裡，沒有「個人造業個人擔」這回事，而是依循「一人造業，眾人承擔」規則！

不幸感染武肺病毒，當然不是故意的，但是，有人接觸了確診患者、自疫區歸來等，依防疫規定應自主管理、隔離、檢疫等，卻輕忽防疫規定，還到處趴趴走，讓防疫人員急著跳腳到處尋找，擔心可能有病毒因而散佈，這就是造業！

還有人明知疫區危險性，卻不顧警告，仍然前往旅遊，不幸染上病毒、把病毒帶回國內，這也是造業，個人雖然承擔了可能發病的後果，但是後果不只個人或他一家而已，他們回國後所接觸的人、地，都必須清查、隔離、採檢等，以找出可能的病毒行跡，眾人都要共同承擔他或他們造的業。

更惡劣的是，偷偷跑去疫區旅遊，回國後還不肯誠實報告，以躲避須隔離的規定，不幸之後病發確診武漢肺炎，事情就大條了，他的不誠實，讓很多人受害。

更惡劣的是，偷偷跑去疫區旅遊，回國後還不肯誠實報告，以躲避須隔離的規定，不幸之後病發確診武漢肺炎，事情就大條了，他的不誠實，讓很多人受害。圖為參訪義大利米蘭大教堂的遊客，與本文無關。（歐新社／情境照）

有人認為，自己身體好，染上病毒也不怕，自己承擔就好，但是，被他接觸或感染的人呢？萬一有人發生不幸，就是他造的惡業，卻由別人承受惡果。還有，他帶了武肺病毒進來，多少醫療資源要投入防止疫情擴散、多少醫護及防疫人員要為此而勞心勞力甘冒危險！

一國造孽，世界受害！武漢肺炎從中國爆發，因中共當局隱匿疫情，不願誠實面對疫情真相，不肯讓公開透明，以致病毒傳佈到全世界，幾乎沒有一國能夠倖免，可以看出在病毒法則裡，一國造孽的傷害有多大。現在正爆發大流行的那幾個國家，也同樣犯了輕忽的錯誤，傷害已難避免。

大難誰能免？能夠對抗瘟疫的，就是正直！卡謬這句話值得拿來再思，無論一人造業或一國造孽都是如此。

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