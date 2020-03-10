胡，怎麼說》不看藍軍，不知他們惡搞的口罩之亂竟還在搞！

看了藍軍在立法院，就知道他們惡搞出來的口罩之亂，亂了近兩月竟還想在亂！

馬英九最近閉嘴了，少了藍軍這一亂源，防疫工作減少了一些干擾噪音，讓日日夜夜全心全力與武漢肺炎病毒拚鬥的阿中部長及台灣團隊，不必還要分心分力應付閒雜人等、壞事人等，可以更專心結合全民，與狡詐厲害、無孔不入的武肺病毒展開第二波防疫大決戰。

不過，只要看了藍委在立法院表現的醜態，就知道藍軍從中國武漢肺炎爆發疫情波及台灣的近兩個月來，一路走來、始終如一的心態，就是在亂、在添亂、在扯防疫的後腿！

藍委陳超明被網友公認為「廢物質詢」的自製口罩救阿中部長質詢內容，既是廢物廢話就放進焚化爐，不值再提，不料，他竟公開大罵批評他的媒體及網友「腦殘」，腦羞成怒反指網友惡意曲解，才「不知他的偉大在那裡」。

藍委陳超明（中）被網友公認為「廢物質詢」的自製口罩救阿中部長質詢內容，既是廢物廢話就放進焚化爐，不值再提。（資料照）

不過，他那「偉大的廢物質詢」，只是讓人憶起今年一月下旬中國武漢肺炎疫情爆發之初，藍軍趁機興風作浪、掀起口罩之亂風波而已，當時，馬英九、朱立倫、韓國瑜、葉毓蘭、吳斯懷、范范等等，口沫橫飛、厲聲齊批蘇貞昌的禁止口罩出口政策，為了聲援中國，他們連沒人性、沒血沒淚、狗官等都罵出口，證諸現在各國的現況，所幸蘇揆決策早斷，否則，現在台灣缺口罩、搶口罩之亂，將不知伊於胡底！那些人每人都該自打臉（不然就大家掌其嘴）100次以上才是。

陳超明重提口罩的偉大廢物質詢，證明了藍軍真的很會亂及添亂，萬事莫如防疫急，不容其再亂，送進焚化爐也是剛剛好而已！

陳超明算是立委個人行為好了，凍結防疫特別預算600億元的80%、480億元，則是藍軍立院黨團翁重鈞、曾銘宗、賴士葆提案，新上任的國民黨黨魁江啟臣背書，翁重鈞、曾銘宗是黨的不分區立委，所以，凍結防疫急需的救急救命錢，是國民黨的決策無誤。這就是高唱「改革」的江啟臣，上任黨魁的起手式，首發出的狠招就是以凍結預算來扯防疫後腿。

凍結防疫特別預算600億元的80%、480億元，則是藍軍立院黨團翁重鈞（左）、曾銘宗（中）、賴士葆（右）提案。（報社合成／資料照）

江啟臣把凍結預算扯到在野黨的監督天職，翁重鈞則扯看緊荷包是立委義務，要反問江、翁的是，凍結預算才能監督、看緊荷包嗎？通過這筆救急救命錢，政府仍要訂定使用辦法，立委如果認真點，都可以好好監督，何況，防疫工作及經費使用，全民都在看著的，你們卻要凍結預算不給錢，讓政府不能全力全面防疫，到疫情爆發糜爛，你們才好監督嗎？如此鬼扯，竟還厚臉皮反扣批評你們的人反監督、反看緊荷包的大帽子！

還有，你們主張凍480億、給120億，為什麼？凍的、給的標準在哪？項目呢？都沒講明白。即使你們最後凍結未遂，根本就是為凍結而凍結，為反對而反對！

江啟臣把凍結預算扯到在野黨的監督天職！（資料照）

「寧願台灣倒，見不得台灣好！」的心態不改、心魔不除，「國民黨不倒、台灣不會好」的標籤，會一直緊緊的貼著你們，不論換誰當黨魁都一樣，一直到歷史的終結。

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