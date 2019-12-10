胡，怎麼說》縮時紀錄可證，他們共同把國民黨推入重症病房！

其實，國民黨不算「荒腔走板」，而是「原形畢露」，荒腔走板就是它的本來面目！ （圖片來源：只是堵藍臉書）

6個月前，國民黨志得意滿、意氣風發的宣稱要「三贏」，總統、區域立委、不分區立委都可勝出；於今，國民黨的選情直線墜落，面臨「三輸」，而且可能慘敗之局。是「誰」把國民黨推入「重症病房」？就是國民黨們！

只要看過去3天72小時的夾手事件及施暴員警的「縮時紀錄」，以及把6個月來國民黨諸要角吳敦義、韓國瑜、立委們等諸多荒唐離譜言行的「縮時紀錄」，都拿來快速掃過一遍比較一下，就會發現那真的就是國民黨，3天是那樣、6個月是那樣，更早就該送去重症病房了。

其實，國民黨不算「荒腔走板」，而是「原形畢露」，荒腔走板就是它的本來面目！因為它對台灣沒有「心」，在該有心的地方只剩一個「洞」！

幾天前，國民黨黨魁吳敦義一聲令下，全黨總攻擊卡神案！於是，陳玉珍、林奕華、陳宜民、曾銘宗、黃昭順等等，6是起重兵集結急急去攻打外交部大門；只見，黃昭順施展「神魔之手」把陳玉珍的手往門縫裡塞，於是，陳玉珍「夾手他人」，被夾到的是她的手，怎的缺氧？卻戴氧氣罩、坐輪椅、救護車嗚嗚嗚、送台大醫院急診部重症區急診，有人還一邊大喊外交部殺人...。

金門立委陳玉珍日前手被夾傷片在網路上流傳，有眼尖鄉民懷疑是同黨立委黃昭順將陳的右手放入將閉上的大門。（圖翻攝自臉書粉專「台灣基進」影片）

韓國瑜這回沒遲到，馬上就來了、曾永權也來了、一狗票藍營要角都來了，陪侍在陳玉珍躺著的病床四週。於是，搶救生命生死一線間的台大急診部重症治療區，竟成了成藍營直播政治秀場！

韓國瑜（左二）這回沒遲到，馬上就來了、曾永權也來了、一狗票藍營要角都來了，陪侍在陳玉珍（左一）躺著的病床四週。（資料照，國民黨團提供）

另外一場就是陳宜民當主角了，他打掉一位依法執勤女警的帽子，還對她施暴強力推她害她跌倒，沒道歉還一直硬坳、一直硬坳，辯稱不知她是警察，但影片會說話更會打臉，現場還原那位女警曾說是「保六」的。

更離譜的是國民黨派發言人出來公開幫陳宜民硬坳，說以為那位女警是「路人甲」、「怪阿姨」。

兩個場景讓國民黨「現出原形」，自己立委的玉手太珍貴，被夾到的是手卻造成肺部缺氧？所以要戴氧氣罩送台大急診重症區搶救？對路人甲、怪阿姨，就可隨便施暴，對警察施暴就當做她是路人甲、怪阿姨！

對警察你當然不能隨意施暴、對路人甲你同樣不能！國民黨對警察、對台灣一般人（路人甲）的態度，根本就是沒有同理心！

日前國民黨立委陳宜民前往外交部抗議，過程中動手拍掉保六女警帽子，甚至出手將女警從階梯推下。（影片截圖）

不管你是立委或誰，不是急危之症就不能佔用急診醫療資源，以免讓真正要急救病患可能被延誤，更不能在急診重症區作政治秀！這是做人的基本倫理問題，但國民黨都沒有！

再看6個月來的縮時紀錄，今年6月，香港爆發「反送中」運動，這是香港人民為民主、自由、人權而用生命及血淚去力爭的，但是，國民黨卻選擇站在反送中的對立面，而與中共專制政權及港府唱同調；港暴警對抗議群眾施暴、凌虐、開槍...，國民黨卻默認不敢譴責，所提名的不分區立委穩當選的葉毓蘭還力挺港警。

國民黨提名的總統候選人韓國瑜以及副手張善政，諸多離譜的政策主張、乖張粗鄙的言行，簡直罄竹難書，即使縮時紀錄也是一大堆，這裡就不再多述。

香港反送中運動，若說是蔡英文「撿到槍」，不如說是一面「照妖鏡」，讓國民黨親中舔共的原形畢露，妖形惡狀、無所遮掩！

誰把夾手他人的陳玉珍送入急診重症區？就是國民黨！誰把國民黨送入重症病房？當然就是國民黨自己！

吳敦義、韓國瑜、陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭、曾永權、陳宜民、黃昭順、馬英九、張善政....等等等，不就是你們共同把國民黨送進「重症病房」的嗎？而且，患了親中舔共症恐怕已是無藥可醫的絕症！

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