胡，怎麼說》獅虎互咬、雞兔同籠，政黨大亂鬥！

各政黨提名的不分區立委名單，今天全部完成登記，各政黨迫不急待的已展開大亂鬥，尤其泛藍陣營（送中陣營）內部各黨鬥的更兇，獅虎互咬、被老狐狸欺、嗜血成性、造謠成性都出現。

民進黨、國民黨兩大黨，總統、區域立委之爭已交鋒近半年，34席不分區立委政黨之戰則才剛開始對陣。

民進黨主席卓榮泰昨天凌晨一時許發出致國民黨主席吳敦義文，指「貴黨的名單是對國家安全的極大威脅跟破壞」，這篇如「討吳敦義檄」的臉書討伐文，引來吳敦義留言反譏「貴黨的名單是在總統官邸喬出來的」，黨魁過招，高下立判，卓談國安，勝！吳談黨私，負！但這兩個「貴黨」未來還要廝殺50天。

民進黨主席卓榮泰（左）昨天凌晨一時許發出致國民黨主席吳敦義文，指「貴黨的名單是對國家安全的極大威脅跟破壞」。（資料照）

都屬泛藍陣營、卻打著第3勢力旗號的民眾黨、親民黨，為了搶票，廝殺更激烈。

柯文哲的民眾黨原盤算有多金的郭台銘翼助，得票率可望從10%起跳，卻因宋楚瑜參選總統、帶著親民黨橫裡殺出，而且獲得郭台銘力挺，郭系人馬進入親民黨不分區名單的比民眾黨更多，讓柯文哲又急又怒又吃味，好像煮熟的鴨子被搶走半隻，就口不擇言起來。

在數月前共謀郭柯合作時，柯自比和郭是獅子、老虎的猛獸級，王金平則如狐狸，現在他卻改口說郭董被政治老狐狸欺負，這個老狐狸明顯就是指宋楚瑜。宋楚瑜尚未見回嘴，郭台銘忍不住馬上反擊，指柯已「嗜血成性」！

宋曾是柯市府首席顧問、兩人曾很麻吉；柯郭共謀合組團隊參選總統、立委之時，兩人更麻吉互相拉抬，好像天下英雄唯郭與柯。但是，遇到權力之爭時，麻吉早已消失無蹤，只有赤裸裸的各為己謀，為爭搶淺藍選票，未來還要殺到拳拳到肉、刀刀見骨！

宋（右）曾是柯市府首席顧問、兩人曾很麻吉；柯（中）郭（左）共謀合組團隊參選總統、立委之時，兩人更麻吉互相拉抬，好像天下英雄唯郭與柯。但是，遇到權力之爭時，麻吉早已消失無蹤，只有赤裸裸的各為己謀。（資料照）

除了「嗜血成性」，藍營內部互攻也出現了「造謠成性」的嚴詞批判。邱毅原列國民黨不分區第8名穩當選名單，卻因黨內外反彈太大而被剔出，改掛新黨不分區首名。他豈甘心到手的立委飛了，自揭內幕稱原因就是馬英九強塞人馬入國民黨不分區，馬英九則透過馬辦發聲明怒批邱毅「造謠成性」！

柯文哲為了爭淺藍選票，摃上郭、宋；為了爭青年選票，不但狠酸奚落時力，更批社民黨但加入民進黨不分區安全名單的范雲被收買，柯范兩人展開一場「曾以副市長為誘收買」的惡戰，各自賭上政治誠信，但因為沒錄影音，只能變成羅生門。

其實，民眾黨不分區名單根本就是「雞兔同籠」，財團與勞團代表都入列，並沒有核心理念，而柯文哲的親中態度愈見明顯。吳敦義稱國民黨、親民黨、民眾黨應組「大聯盟」，就泛藍陣營（或送中陣營）選後在立法院的大勢走向，吳的看法並沒有錯，但在選前，當然是各黨爭得票率、各人顧性命。

泛藍大亂鬥，泛綠陣營（反送中陣營）也不會是形勢一片大好，時力本來機會不錯，但因內部問題（高層領導問題），又不時傳出與柯文哲牽扯不清，在與柯文哲和民眾黨的競爭中，時力居劣勢而出現不支跡象。

時力如不敵民眾黨，必定想方設法挖民進黨的票，以保得票率在5%以上，並因不分區政黨票之爭，牽動未來總統、多區區域立委的攻防動向。

泛綠的兩個新興小黨基進黨、綠黨、以及老牌的台聯黨，總統方面都支持民進黨的蔡賴配，但在不分區立委政黨票5%過關生死戰，則必定都會猛轟送中的藍營，也會打民進黨兼批時力，且攻勢猛烈。

2020年好一場大戰，且看未來50天分解！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法