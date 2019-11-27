胡，怎麼說》諜影幢幢-狼群悄悄進入了羊棚...

叛離中國的共諜「王立強」在澳洲爆料，爆出中共對台灣「紅色滲透」介入台灣大選、陰謀顛覆、掌控台灣的種種內幕，「諜影幢幢」迅即化影為實，「共諜就在你身邊」不再是一句老口號，而是現代真實版！

「共諜就在你身邊」不再是一句老口號，而是現代真實版！（圖：網路）

「我們個個都在睡夢中殞滅，狼群已悄悄進入了羊棚」，這是賽巴斯提安.布蘭特在1494年出版的「愚人船」書中句子，拿來做為當今台灣的警言，應該十分貼切。

「王立強」爆料的中共重金收買及操控媒體、收買滲透宗教團體、社團、宮廟、政黨、政客等等情節，在台灣不少人都曾耳聞，私下也議論紛紛，但大都不當一回事，或者雖憂心忡忡，私下不齒那些為錢投靠中共的變節不忠者，卻因無力、對方背後勢大不敢惹、沒掌握證據等等，而束手無策，只能任其打著言論自由、和平、交流、一家親等旗號，在台灣恣妄猖狂、為所欲為。

「狼群的自由，經常意味著羊群的死亡」，自由主義大師以撒.柏林經常講的這句話，正是當前台灣的警鐘！

他闡釋兩種自由的真義，消極的自由就是「不受外力干涉」，積極的自由就是「做自己的主人」，極權主義則是掌握權力者介入人們所有的生活領域。

中共一黨專政，就是一種極端恐怖的極權主義，在它統治操控下，消極自由、積極自由全部都殞滅殆盡。不要以為不碰政治、不要以為香港人民不上街頭抗爭，中共就會放過你，它仍將牢牢、緊緊、狠狠的控制政、經、社、文、信仰等等，你生活中所有一切的一切。

不要以為不碰政治、不要以為香港人民不上街頭抗爭，中共就會放過你，它仍將牢牢、緊緊、狠狠的控制政、經、社、文、信仰等等，你生活中所有一切的一切。圖為日前大批民眾聚集聲援理大留守人員，並不斷高叫要警方「放人」。（美聯社）

「王立強」共諜案除了讓人感受到「諜影幢幢」的真實面，更讓人感到暗影來襲、危機迫近的，更在於一些政黨、政客、媒體的反應。

中共在第一時間的反應指稱「王立強」是外逃的詐欺犯，但「王立強」只是化名，中共編造炮製的詐欺情節，根本牛頭不對馬嘴，但是，國民黨及部分被指涉中共重金收買的媒體，竟馬上跟著中共唱詐欺犯、詐欺犯...的調子，像中共傳聲筒般還擴大。

他們還找出「石器時代」的老舊情報官否定王立強爆料的真實性，應和中共的調子，且不論石器時代的情報官根本不知現在全球化、網路諜報戰為何物，他們的功用除了為特定政黨及政客做政治服務、為中共及其同路者粉飾，實在看不出還有任何其他作用。

吳敦義、韓國瑜呼應中共定調王立強為詐欺犯的講法，就不再多述，在此只舉張善政的說法，在涉王立強案的中國創投主席向心、龔青夫婦被檢調約談及限制出境後，他指稱，蔡英文總統應派人到對岸（中國），把聲稱王立強是詐欺犯的資料也拿過來，否則就是作秀。

在此只問張善政一句，世界上有那個國家承認派間諜去顛覆搞倒別國的？何況，中國有併吞台灣的野心、消滅中華民國的陰謀！

只問張善政（左）一句，世界上有那個國家承認派間諜去顛覆搞倒別國的？何況，中國有併吞台灣的野心、消滅中華民國的陰謀！（資料照）

敵國會把真實的資料給你？張善政去作春秋大夢吧！你何不要求習近平乾脆點，把中共統戰滲透台灣的計劃、各大情報系統所有在台共諜名單，全部交出算了！

這種人、這種話，腦袋不只有洞，簡直大洞洞穿！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法