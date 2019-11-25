胡，怎麼說》這一夜，我們一起關心香港選舉...兩樣情！

這一夜，我們一起關心香港選舉，但是，藍綠心情差很大！

在香港反送中運動遭到港共政府派暴警殘酷暴力鎮壓的當下，香港舉行區議會議舉，有如對挺送中（建制派）、反送中（民主派）的變相公民投票。

香港舉行區議會議舉，有如對挺送中（建制派）、反送中（民主派）的變相公民投票。圖為參選沙田瀝源區的泛民主派「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰。（彭博）

我們在台灣，一起關心香港的自由、民主、人權前途，關心香港選民的投票率，關心民主派能不能勝過建制派，關心民主派的席次能不能過半，關心香港選民將用選票寫下的歷史...。

傳來投票率突破7成，破了香港所有選舉紀錄，我們欣慰香港人民珍惜手中的一票，雖然投票率高是民主派、建制派雙方全力動員催票的結果，但是，投票率如不高，像上回區議員選舉，很多選民冷漠，投票率只有47%，建制派因而囊括了7成席次，泛民主派還不到3成。

這回投票率衝高，表示選民勇於用手中的選票表達意見。投票率高，就是希望，就是自由民主的光芒不滅，不因反送中遭鎮壓而退卻！

香港區選投票率高，就是希望，就是自由民主的光芒不滅，不因反送中遭鎮壓而退卻！（法新社）

在台灣的親中統派藍紅陣營，像吳敦義、韓國瑜、吳斯懷、葉毓蘭等等等，相信也都在關心香港選舉，但是，心情當然與我們大不同，他們關心的不是民主過程而是結果，更不是民主派能否過半，而是希冀與他們立場一致的親中建制派能否繼續掌控香港，如果建制派仍然如上回那樣大勝，對他們因被反送中運動波及的總統及立委選情，有如打了一劑強心針，可以立馬反擊綠營！

在台灣的親中統派藍紅陣營，像吳敦義、韓國瑜、吳斯懷、葉毓蘭等等等，相信也都在關心香港選舉，但是，心情當然與我們大不同！（資料照）

他們一定沒有想過，你們若扈從中共專制政權在香港耍暴力的那一套，未來中共對你們將更頤指氣使、吃定你們、用定你們、再用後即棄，你們面對中共，不但要用跪姿，根本就是趴倒在地任踐踏！

今天，希望自由民主能陽光普照，無論在香港、在台灣，永遠！

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