胡，怎麼說》朱、侯撩落去，隨韓浮沉！？

朱立倫、侯友宜撩落去，「終於」投入韓國瑜競選陣營。朱、侯「與韓同行」，注定會隨韓國瑜載浮載沉，而且，國瑜言行，當轎夫的朱侯豈能無責？像「得民調得痔瘡」之類的話，也得共同分擔吞下去了。

國瑜言行，當轎夫的朱立倫（左）、侯友宜（右）豈能無責？像「得民調得痔瘡」之類的話，也得共同分擔吞下去了。（資料照）

朱立倫、侯友宜此時可說是被「千呼萬喚始出來」，而且，投入韓競選陣營，並沒激起多少漣漪，稱為選情注入「強心針」之類只是場面話而已，因為事實如此，大勢如此，實在也沒什麼好說的了。

朱、侯所謂臨危受命出馬輔選韓國瑜，不過，兩人「受命」之後的言談及動作，卻露出不少端倪。

朱立倫在國民黨初選敗在韓國瑜手下，他昨天接拉了韓國瑜全國競總主委後，開直播談的卻是，他聽到很多人對國民黨、韓國瑜、不分區名單有意見，但一定要放下「小我」，團結求勝；侯友宜則在韓國瑜新北造勢場上，與韓國瑜、馬英九、朱立倫、吳敦義同框合體後，一沾即走，連忙趕自己新北市政場子，並幫立委候選人助選。

侯友宜則在韓國瑜新北造勢場上，與韓國瑜、馬英九、朱立倫、吳敦義同框合體後，一沾即走，連忙趕自己新北市政場子，並幫立委候選人助選。（資料照）

是福不是禍，是禍躲不過！朱、侯當然有自己的盤算。此時若仍與韓國瑜保持距離，不願沾韓鍋，未來如韓國瑜慘敗、國民黨慘敗，韓粉的怨怒一定會找發洩，朱侯此時投入輔選，不是求福，韓國瑜即使當選，對朱侯也無政治利益，而是避禍，避免成為選後算帳的對象。

朱立倫在此次初選敗北後，目標放在2024大選，與韓陣營若即若離，守勢以待時，應該最好的選擇。侯友宜的目標則先求連任新北市長，市政有表現再伺機而起，此時若全面為韓國瑜背書，只問他一個問題:韓國瑜主張重啟核四，你埋單嗎？就讓侯無法回答。

朱立倫在此次初選敗北後，目標放在2024大選，與韓陣營若即若離，守勢以待時，應該最好的選擇。（資料照）

其實，看了朱、侯、韓同台同框，不少淺藍人士的問號又浮出:出馬選總統的，為何是韓、不是朱或侯？

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