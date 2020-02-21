胡，怎麼說》「瞎」挺吳斯懷、「疫」護韓國瑜，郝、江的改革是個屁！

吳斯懷立委首發質詢錯在哪？就是你一邊吃中共給的胡蘿蔔，卻無視中共更拿著大棒子猛K台灣，台灣只是伸手護身，你就批評台灣「挑釁」！

吳斯懷身為中華民國立委，卻提出吃裡扒外的質詢，國民黨主席候選人郝龍斌、江啟臣卻爭著挺，真的很瞎！

吳斯懷為自己辯說，「畢竟我們是弱者」。但是，台灣本來就不必也不會跟中國爭強，而且，即使是軍力較弱勢，就要任中共欺、被中共騎，被中共的大棒子一直打、一直打，也不能伸手護己自衛，更不能出聲喊流氓打人，否則就是挑釁？

吳斯懷現在罵捍衛國家主權的蔡英文總統「挑釁中共」，不就是在罵當年的蔣中正、蔣經國、郝柏村，還有吳斯懷自己嗎？（資料照）

在蔣中正、蔣經國時代，中華民國整體軍力也不會比中華人民共和國強，但那時的國民黨政權高唱反攻大陸、消滅共匪！吳斯懷當年喊過，郝柏村、郝龍斌父子喊過，江啟臣一定也知之甚詳。吳斯懷現在罵捍衛國家主權的蔡英文總統挑釁中共，不就是在罵當年的蔣中正、蔣經國、郝柏村、吳斯懷自己等等嗎？

郝龍斌、江啟臣等黨內要角出面瞎挺吳斯懷，顯示中國國民黨當年的「反共基因」被移除、轉殖了，殖入的是親共基因、舔共基因，而且像病毒基因一直複製，為了搶吃中共給的胡蘿蔔、無視中共對付台灣的大棒子，難怪全黨都在瞎！

郝龍斌、江啟臣還出面「翼護」韓國瑜，表示要全黨援救韓國瑜，以免被罷免。說白了，韓國瑜即使做得再爛，高雄市民即使再不滿、厭惡到爆，國民黨仍要護韓、護短到底。

郝龍斌還聲稱，罷韓是防疫最壞的示範，罷免活動會增加病毒傳染機會。這種論調在國民黨內不少，使得「翼護」韓國瑜，成了「疫護」韓國瑜，根本就是「以疫阻罷韓」。

國民黨要翼護、疫護韓國瑜，那就由它自作自受吧。不過，罷韓投票大約要到6月下旬舉行，當前正是武漢肺炎疫情緊急險峻時刻，國民黨在3月7日就要由黨員票選黨主席，這是全國性拜票及投票，豈不是比罷韓更直接、更大大的影響防疫？罷不罷韓，本應尊重高雄選民，國民黨卻以疫阻罷、疫護韓國瑜，實在瞎到爆！

郝龍斌、江啟臣在1月11日國民黨敗選後，首先大動作開槍嗆聲要求大破大立改革的就是他們，一個辭副主席、一個辭中常委，現在，都跳出來爭黨魁之位也罷了，卻為了搶黃復興（吳斯懷所屬黨部）、韓粉的黨員票，瞎挺吳斯懷、疫護韓國瑜，所謂改革，根本就是個屁！

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