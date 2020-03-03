胡，怎麼說》大國戰「疫」？放「毒」的就是你（中國）！

武漢肺炎風暴擴大、肆虐全球，病毒的原產地、輸出國中國，卻在宣傳「大國戰疫」，聲稱中國在習近平親自指揮下，抗擊戰疫的戰果如何輝煌，還和WHO的腐敗官僚一拉一唱，讚揚中國不惜封城抗疫，為全世界做了多少偉大犧牲...。

中國還大肆宣傳境內的疫情已可控制、連多少天新增病例減少、轉折點已出現、走出陰影、勝利在望，並大量報導中國以外的國家疫情多麼迅猛、嚴峻等等，並趁機宣傳全球合作抗擊新冠肺炎（武漢肺炎）、中國可以提供協助云云，並用大力宣傳已小量輸出或捐出口罩等給他國。

中國甚至連自己就是武漢肺炎的病毒生產地、製造國，都企圖甩鍋，沒證沒據就誣指美國才是病毒產地，甚至血口噴人、以莫須有罪名，硬栽贓台灣，而在台灣的中共尾巴政黨及媒體竟搖尾巴附合，真是無恥之尤。

中國甚至連自己就是武漢肺炎的病毒生產地、製造國，都企圖甩鍋，沒證沒據就誣指美國才是病毒產地。近日新黨台北市議員潘懷宗（見圖）在談話節目上就引用中國媒體文章，「講解」武漢肺炎病毒（COVID-19）的基因序列與病毒起源，更推測病毒疑似從美國來。（資料照）

引發武漢肺炎（COVID-19）的病毒，來源就是中國，即使是人為製造或天然重組尚無定論，但是，在中國生產製造出來的，則事實彰彰明甚，而且，病毒從產地中國疫情大爆發、再輸出到世界各國，事實也彰彰明甚。中國卻還想反咬別國、栽贓台灣，實在無恥、可惡到極點！

戰疫，沒錯，中國是在大戰自己國家產製的病毒，大戰因一黨專政隱匿以致爆發的疫情，但是，世界各國無端受到源自中國產製之病毒禍殃，更在辛苦全力抗疫大戰。

尤其可笑又可惡可恥的是，世界戰疫還在艱困時期，抗疫戰爭正酣，中國卻在宣傳自己的大國戰疫，無視病患傷亡狼藉，前線戰死的醫護不知多少，把功勞一古腦歸諸「英明」的習近平及中共的「正確」領導。

世界戰疫還在艱困時期，抗疫戰爭正酣，中國卻在宣傳自己的大國戰疫，無視病患傷亡狼藉。圖為武漢市的臨時方艙醫院（美聯社）

你也在戰疫，沒錯，但是，產出病毒、放毒、起疫、造疫的，就是你們中國、習近平領導的中共政權！

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