胡，怎麼說》中國輸出病毒禍世界，又放假消息害台灣！

源自中國的武漢肺炎病毒，正禍害全世界；最近中國網軍放出很多針對台灣的疫情假消息，干擾台灣防疫，企圖加重傷害台灣！

是可忍，孰不可忍！病毒輸出害你在先，又輸出假消息加重傷害，中共政權在搞兩岸「疫」家親、以疫促統、一中同疫嗎？如此害人夠夠，台灣真的受夠了！

武漢肺炎肆虐中國，讓很多中國人受害受苦受難，很多人生命不保，病毒禍起中國、疫情所以擴大傳播，與中共一黨專政隱匿有絕對關係，但是，絕大多數台灣人民不會因此幸災樂禍，畢竟人命關天，而防疫是所有人類共同對抗病毒的戰爭；台灣很小，在疫情風暴席捲而來之下，只能先求自保，無法支援他國，但仍希望中國這場抗擊疫情戰役能夠成功。

中國輸出病毒，禍害世界，已是既成的事實，亞洲南韓已全面失守淪陷，日本也岌岌可危，歐洲義大利幾已淪陷、德、法、英等國都病例激增，中東伊朗病毒疫情正在大爆發，四鄰各國紛傳警訊。台灣昨天的病例數也大增5人，社區感染及傳播的壓力正急速上升。

新冠病毒（武漢肺炎）疫情蔓延全球，法國週日增加30例，累計達到130例，並有2死病例，巴黎著名博物館羅浮宮決定週日全天閉館，何時再開，目前還沒有最新消息。（歐新社）

回頭看中國領導人習近平1月22日下令武漢封城、隨後有數十個省市封鎖嚴管，決策雖已遲、下手雖狠辣，但其中也有病毒擴散幾已糜爛到不可收拾的不得不然因素。

就世界其他國家而言，武肺病毒既已從中國輸出，此時不可能要中國收回，它當然也做不到，中國封城、封省、嚴控以求救自己、救一黨專政的無能顢顜、救習近平的統治危機，而不是大言不慚的宣稱勇敢犧牲自己救世界。

不過，中共管好自己的網軍、網民，不要發動鋪天蓋地的假消息，惡意干擾台灣防疫、加重病毒對台灣的危害，這是中共完全可以做的到事。為什麼不做？反而恣意操控網軍，以極不堪的假消息攻擊抹黑台灣。

照那些網軍製造的假消息，台灣的政府高層幾乎個個都確診染疫了、隔離了、甚至病危了、掛了...，真的太惡質透透！詛咒人染疫之外，更惡劣的是冒我政府首長之名，編造疫情假消息、製造恐慌，甚至變真為假，把台灣防疫中心發布的真訊息，故意以澄清方式改造成假消息，鬆動防疫陣線，狠挖台灣防疫牆腳。

照那些網軍製造的假消息，台灣的政府高層幾乎個個都確診染疫了、隔離了、甚至病危了、掛了...，真的太惡質透透！圖為網路流傳的不實總統令及疫情假訊息。（刑事局提供）

中國昨天起實施網路治理新措施，要求網民不得造假、不得....等等，果然，中國網路上立馬乖乖乾淨多多，對中國尤其是中共政權的疫情等負面消息馬上消失了，但是，中共不准在內部傳播不利於它的消息（真消息傷害更大、更要禁），卻縱容及操控網軍，製造、輸出、散佈危害台灣的假消息，根本就是故意加惡意，見不得台灣防疫做的好，企圖藉此惡毒醜化台灣，當做中國人民不滿中共政權防疫無能的宣洩出口。

中共操控網軍擾台的那些部門，實在惡劣加三級，根本居心不良，只會給正全力抓緊防疫、經濟、維穩三把刀的習近平添亂！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法