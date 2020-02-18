胡，怎麼說》習皇甩鍋，「中國夢」成了揮之不去的「夢魘」！

武漢肺炎是「中國製造」的大災難，由於罪責太重大，中國領導人、中共總書記習近平竟親自演出最高級別的全本「甩鍋記」！

甩鍋，就是卸責，將輸掉戰局之責推給隊友、歸罪他人！只要將中共黨媒《求是》刊出、新華社轉發的一篇習近平講話，幾個時間點對照一下，就可看到習近平擔綱演出全本「甩鍋記」。

中國領導人習近平在隱身疫情前線多日後，於2月10日現身北京防疫現場。（美聯）

《求是》刊出時間：2020年2月16日，新華社在2月15日提前轉發習近平談話全文。

習近平講話時間：2月3日（在中共政治局常委會議）。

習近平講話提到自己的幾個時間點：

1月7日，在政治局常委會議，他就下令對疫情進行防控。

1月20日，他對新冠肺炎（武漢肺炎）指示必須高度重視疫情、全力做好防控。

1月22日，他明確要求湖北省對人員外流實施全面管控。

1月25日（正月初一），他再特別對疫情防控指示要再研究、再動員、再部署，並決定成立中央應對疫情工作領導小組。

1月25日（正月初一）到現在（講話時的2月3日），疫情防控是他最關注的問題......。

「習近平甩鍋」，可從以上幾個時間點以及對照之後揭露的武漢肺炎爆發過程，得到印證。

首先，《求是》及新華社在習近平講話的12天之後，才刊出講話全文，事後為「習皇英明」卻被疫情爆發衝破大裂口做彌補，其企圖欲蓋彌彰！

第二，1月7日，中共黨官媒體報導當天中共政治局常委會上習近平的講話，隻字未提疫情、更別提防控了。

為何隔了近40天才出現「1月7日就做指示」？推論可能性有3個：

1，黨媒依指示事後假造，這個可能性存在，但不高。

2，1月7日當時，中共中央仍在隱匿封鎖疫情，習近平有對疫情講話，但黨官媒依指示不報導這部分。

3，疫情不是習講話重點，只是一大堆指示的一小項，也是基於隱匿疫情，共黨中央指示黨官媒不提。

以上3個推論，無論是那一個，隔40天才出現習近平1月7日就對疫情防控如此這般，根本就是習近平自編自導自演的全本甩鍋記！

再對照中國官方相關談話，中國外交部宣稱，從2019年12月底起，就陸續對WHO及美國通報肺炎病例，很顯然，疫情訊息在此之前就已上達天聽黨中央習辦，但是，中共上下都在隱匿，還在封鎖消息及抓吹哨爆料者。

1月7日即使習真有指示，卻不見諸媒體，更不見防疫作為，1月20日習講重話的第二天，媒體才大量報導防疫，卻仍對疫情多所隱瞞，1月22日，習提到湖北省必須管控人流，第二天武漢宣布封城。然後呢？武漢肺炎災難漫延全中國、禍殃世界，至今不知何時方休。

從以上事後經過情況來看，武漢肺炎災禍的「禍首」，就是一黨專政的中共政權，「罪魁」，則是一人獨裁的習近平。但是，在一黨專政之下，誰能究責中共？誰能問責習近平？習近平甩鍋就甩鍋了，批習無恥之尤的許章潤被軟禁噤聲了，要習近平退位的許志永被捕了，吹哨示警的李文亮染武肺過世了......，但是又何奈？

當自認英明的獨裁者成了昏君、闇君，還親自演出甩鍋記，中國夢怎能不變成夢魘？

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