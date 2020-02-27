胡，怎麼說》天下的媽祖都是一樣的...

武漢肺炎病毒無孔不入，人群大量聚集的所在，就是病毒大量複製基因繁殖的「溫床」，卻是人類感染瘟疫的「險地」！

在疫情嚴峻時刻，你硬要舉辦人與人密切接觸的大型群眾活動，如神明遶境、法會、演唱會、體育賽事等等，等於在為病毒製造溫床。你可能無意間成為病毒的「好朋友」兼「最佳推手」，但你也因而成為製造病毒破口致疫情爆發的「幫凶」兼「防疫的公敵」。

天下的媽祖等眾神都是一樣的，只要是正神，就會愛世人、佑眾生，不會置信眾於險地，更不會製造病毒的溫床，以危害人群。

天下的媽祖等眾神都是一樣的，只要是正神，就會愛世人、佑眾生，不會置信眾於險地，更不會製造病毒的溫床，以危害人群。（資料照）

問題不在神，而在人！因為，人有私心企圖，才會在疫情嚴峻時刻，仍一意孤行，堅持「以神之名」舉辦遶境等聚集信眾，明明就是少數人為自己在「行險僥倖」，卻推說「神明保庇」，不肯「自主管理」停辦遶境，還把責任丟給政府，這不就是企圖推責神明、諉過政府嗎？令人質疑主事者有包藏禍心之意圖，卻又沒有guts擔起責任！

還有，他們不願停辦遶境，打的如意算盤是商機，說是停辦就會損失商機10億、20億、50億，反將一軍稱政府要不要賠償云云；在這裡要反反將他們一軍，如果因該等宮廟的遶境活動，造成防疫破口，讓病毒大擴散、疫情爆發，台灣的經濟損失幾百億、千億，甚至造成染疫病患不治，你或你們賠的起嗎？哪個宮或廟願意承擔賠償責任嗎？你們只看到自己的商機收入，卻不顧台灣可能因而遭到幾十幾百倍的損失。

依防疫的需要及規定，當有人應自主管理卻不自主管理、應隔離檢疫卻不隔離檢疫還趴趴走，增加病毒傳播風險時，政府就是動用公權力強制執行，該抓就抓、該重罰就重罰！

當有的宮廟自恃勢大財粗，不肯「自主管理」停辦遶境等大型群眾活動，政府應該挑起責任來，斷然做出禁止的決定。 防疫是眾人之事，社會大眾會力挺，神明當然也會支持！

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