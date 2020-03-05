胡，怎麼說》中國4套甩鍋武漢肺炎之奸計...

中國「產製」的武漢肺炎，禍國殃民、害世界！現在，世界都籠罩在武漢肺炎風暴中，中國政府卻想方設法、千方百計的甩鍋，企圖甩掉武漢肺炎的責任，還反過來要世界感謝中國。世界上最無恥的政權，實莫過於一黨專政統治中國的中共政權！

中國4套甩鍋計就是：

一甩鍋，先甩「武漢肺炎」4字。

在WHO秘書長譚塞德等腐敗官僚聽命中國的配合之下，把武漢肺炎改為COVID-19（新冠肺炎）。對不願順從聽命改名的媒體及國家，中國當局就發動大外宣總攻擊，反咬稱武漢肺炎就是歧視、汙名化中國人。

二甩鍋，再甩武漢肺炎病毒源自中國。

武漢肺炎病毒源自中國，本是彰彰明甚的事實，在今年1月下旬，中國境內各方也在討論病毒從哪來，冠狀病毒的基因，在中間宿主蝙蝠、竹鼠、果子狸等野生動物體內發生重組及變異，都有人提出，也有人認為是在武漢的實驗室做基因編輯交配製造出來的，不明原因意外流出。

現在，中國只承認疫情在武漢爆發，但不承認病毒源自中國，企圖甩鍋產製病毒的源頭國。中國病毒專家鍾南山被當做甩鍋的樣板，中共大外宣部門更全力操作甩鍋，暗指不排除是美國等製造，甚至透過網軍亂咬、誣指台灣。

世界都籠罩在武漢肺炎風暴中，中國政府卻想方設法、千方百計的甩鍋，企圖甩掉武漢肺炎的責任，還反過來要世界感謝中國。（AFP）

三甩鍋，連疫情自中國爆發也企圖甩掉。

在歐洲受義大利牽連疫情大爆發、亞洲則南韓境內疫不可止失控、中東伊朗成為病毒傳播中心之際，中國藉機大肆宣傳自己防疫做的多好，可以提供經驗協助世界各國防疫云云，顯然企圖藉此轉移疫情最嚴重之地非中國、而是其他國家的印象。居心不良昭然若揭。

但是，中國甩不掉的是，義大利、南韓、伊朗等疫情大爆，全都是被中國輸出病毒所害，中共政權竟然連這樣清楚的事實都想甩掉。

四甩鍋，甩掉病毒產製源頭以及疫情爆發的所有責任。

中國黨官媒包括大外宣所有部門，最近都是一個調調，就是世界該感謝中國，為防疫做出重大犧牲，世界各國欠中國一個感謝、美國欠中國一個道歉。產製病毒、爆發疫情、輸出病毒、危害世界的，不是中國還會有誰？放病毒者不但甩鍋，竟反過來要受病毒之害的大家感謝它，這個政權除了野蠻鴨霸無恥，就只有野蠻鴨霸無恥加三級！

除了四套甩鍋之計，中共還有一套針對台灣的低級伎倆，就是操控網軍製造各種假消息，干擾台灣防疫，攻擊台灣防疫陣地，製造病毒破口，使台灣疫情升溫，使台灣淪為「一中疫區」，危害台灣人民生命安全在所不惜。

台灣人民必須齊心合力，全力守好防疫陣地，不能被武漢肺炎病毒攻破，更不能讓中共的武肺政治病毒，透過親中政黨、無良政客、舔共媒體滲透入台。

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