自由開講》大家都在忙防疫，有人卻只想討中共「歡心」

樂克凜



曾幾何時，收看由政府單位每日召開的記者會竟成為了「全民運動」；人們看著指揮中心率同各部會代表聯手防疫的畫面，而開始感到「有政府，會做事」的感動；而衛福部長陳時中與許多第一線的防疫人員更被做成各種「網路迷因」與Q版貼圖，來展示大家對「鋼鐵部長」與防疫團隊的心疼與支持。儘管仍處於危機之中，但台灣社會中的團結與共同體意識，卻也正在一日一日地不斷被建構當中。



當共同關注與努力攜手於防疫工作幾已成為「全民運動」，卻仍是讓人無法忽視地注意到：總有一幫藍營的政客與媒體，在不斷進行各種傳播不實謠言、唱衰防疫工作、趁機宣傳中共，甚至是製造防疫破口的卑劣行為。當幾乎整個台灣社會都心繫於防疫之時，這些人的種種舉措、動機與目的，卻根本只是在試圖討中共歡心，令人不齒。

中央流行疫情指揮中心記者會現場。（資料照）



不實謠言無中生有，意圖製造社會恐慌：



從旺中集團記者公然毫無依據地指控陳時中部長「管控數據」甚至「製造假象」，到媒體人唐湘龍擷取部分數據，暗示台灣「今年死亡人數特別高，是為什麼呢？」，再到許多藍營粉專與韓粉社團裡各種鋪天蓋地、且往往是引用自中國網軍的「台灣疫情超嚴重」的超現實創作——防疫工作本就很辛苦了，卻還要應付這各種假消息或不實謠言，實在可惡。



好在，像這樣前所未有密集、且「紅藍聯手」發動的資訊戰攻擊，事實上也是在不斷提升國人對此的免疫力，不僅不會被輕易恐慌或動搖，更能藉此看破其手腳。



配合中共「大外宣」，罔顧事實到處歌頌：



除了中共以及其所掌控的世衛組織，基本上全世界都相信「武漢肺炎」的病毒就是來自中國，而且中國的疫情絕對沒有自己所宣稱的那樣「樂觀且穩定」。而這一次，除了對台灣發動密集的資訊戰以外，中共對國際輿論所發動的「大外宣」作戰規模更是非常罕見。



這樣的言論，在資訊流通正常的民主國家裡儘管處處可見其「代理」或「業配」，但稍有常識的公民往往對其嗤之以鼻。無奈，總會有一干「愛死中共」的「中國台灣人」會忙著幫其宣傳：無論是每天飆罵陳時中卻又讚嘆中共防疫成效的媒體人黃智賢、恨不得每天在頭版上刊登「中共防疫世界一級棒，台灣快學學！」的中國時報、亦或是那些成天在讚美中國同時卻又忙著躲回台灣的「愛國藝人」們，若不是真的有什麼能看見絕大多數的地球人看不見的東西的「陰陽眼」，那大概就是有什麼其他的原因吧？



不顧國家未來，只盼望中共要「懲罰台灣」：



當「瘟疫在中國蔓延時」，中共竟還能有力氣三番兩次地派軍機繞台挑釁、進行各種軍事恫嚇，全世界大概也只有像這樣不用在乎人命與公理的政權做得出這種事了吧？如果這是對內防疫與治理失能，而只好尋求對外轉移注意力的做法，那還可以理解；但藍營裡那些政客跟著唱和的行為，就真的實在讓人無法參透到底是為什麼了。



你可以看到，那一天到晚把「國防專業」與「捍衛中華民國」掛在嘴邊的國民黨立委吳斯懷，在面對這種中共對台的軍事威脅時，竟是忙著回頭飆罵台灣政府「不要再罵中共了！」，然後還添亂似地要在立院裡試圖打開各種的防疫破口；而藍營裡的「重砲手」如蔡正元、邱毅之流，正在殷切期盼的居然是「說好的讓兩岸關係『地動山搖』呢？」甚至還在這樣防疫的關鍵時刻裡還在跟中共喊話，叫它們一定要「懲罰台灣」；而陳學聖等人則忙著跟中共喊話，一下要習近平的賀電、一下子要中共多多幫忙——這一切一切，真讓人感到困惑：這個黨，到底是哪個國家的政黨？領受的是哪個國家人民的選票與政治獻金？又到底是為哪國人民的利益而服務呢？



防疫當前，也許很多的爭執與口水都可以省略；但面對這樣的「在野黨」與「紅色媒體」，接二連三地配合中共操作、製造社會恐慌、突破防疫破口，實在是讓人怎樣也無法忍下去。如果這片土地上的國家與人民此刻在乎的都是「防疫」，國民黨與紅色媒體卻只想要給中共釋放各種「誠意」，甚至是不計形象與代價地想跟中共老大哥討取表示讚賞的「巧克力」，這樣的政黨與媒體，真的該被扔進標示著「不可回收」的桶子裡。

（政治工作者）

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