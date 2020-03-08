自由開講》黨內只關心中共「賀電」，江啟臣的改革真能實踐嗎？

◎林瀚城

宣嚷一時的國民黨新任主席改選已於7日完成，立法委員江啟臣果然不負眾望順利當選，在一片改革的聲浪中，新任主席的政見是否能夠實踐成為眾所注目的新議題；江啟臣在競選主席的政見表示；國民黨要改革主要項目中包含整個黨的組織運作、核心價值、人才培育和選舉機制都要重新調整，如果他選上黨主席，將全力推動國民黨「重新設計」。攸關國、共關係，江啟臣認為，重新針對兩岸論述進行討論，透過工作坊、黨是會議、辯論會、座談會等，將是他當選主席後的重要任務。

最新消息報導，有別於歷屆新任主席當選中共都會即時致電向國民黨新主席道賀的慣例，中國共產黨總書記習近平這次遲遲沒有發出賀電，引發黨內揣測是否江啟臣的「九二共識」主張不合中共的期待有關才會導致這種情況發生，這也顯示國民黨對中共的「關愛」態度仍寄予高度期待、國民黨與共產黨的臍帶關係仍然無法藉機作一切割，事事受制於共產黨，也表示該黨對在敗選之後仍對「親中」的形象無意做一明確表態，甚至檢討「九二共識」的必要性，江啟臣所謂的改革如何實踐？

有別於歷屆新任主席當選中共都會即時致電向國民黨新主席道賀的慣例，中國共產黨總書記習近平這次遲遲沒有發出賀電，引發黨內揣測是否江啟臣（中）的「九二共識」主張不合中共的期待有關才會導致這種情況發生！（中央社）

美、中貿易戰雖在簽署協議後稍見緩和，但美國與中國之間的關係已不復如前，自從馬英九執政後國民黨與美國之間的關係一落千丈，國民黨內高層譬如連戰、馬英九及吳敦義堅持走「親中」路線，與美國關係漸行漸遠，導致目前國民黨與華府的關係停滯不前。另一方面，蔡英文就任總統後力挽狂瀾，對台美關係的經營不遺餘力，各方面均獲得美國前所未有的支持，日前更以壓倒性的450對0票數表決通過修正後的參議院版「台北法案」（TAIPEI Act）。此法案要求美國當局以實際行動力挺台灣，反制中國限縮台灣的國際空間，協助台灣鞏固外交、參與國際組織、提升台灣國際地位，並且具體強化美台經貿合作。

自始以來，國民黨與共產黨相似，信仰組織的權威，這百年老黨長年受基層把持，攸關兩岸的經貿往來、則因藉政商關係遊走兩岸的買辦或政治掮客，不肯放棄其豐潤的政、商既得利益，例如黃復興黨部如吳斯懷、許歷農等退將們，不但領取國家給與的優渥待遇，另一面卻藉其在國民黨內聲望，附和中共宣傳，發表不實言論對政府施政作惡意批判，還赴中國競相巴結共產黨高官吃香喝辣，而黨中央高層則因自私考量，無視黨的整體利益，違背公平正義原則，接受其威脅。諸如此類腐敗行為，上自中央，下至地方比比皆是，歷屆主席雖多聲言將進行改革，但卻因派系把持，上下勾結、官官相護而無功而退，隨著這年選舉大敗，國民黨是否能痛定思痛，徹底反省，大力改革？江啟臣是否能如願從黨務改造、核心價值論述更新和人才培育三大方向著手，透過「組織扁平化」、「宣傳網路化」、「服務數位化」、「經營在地化」、「視野國際化」讓黨務走向「現代化」實為眾所關注。

（商）



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