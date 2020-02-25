自由開講》國民黨是否認中共為爹？

國民黨是否認中共為爹？（美聯社，本報合成）

◎鄧鴻源

自從中國武漢爆發新冠病毒疫情後，俄羅斯先中斷了與中國的多數航空交通，關閉了中、蒙邊境，要求中國留學生不得返回俄羅斯。近日更傳出俄當局動用人臉識別技術來捉拿未按規定進行為期兩週自我隔離的民眾，並對滯留於俄國境內的所有中國籍人士施行十分嚴厲的管控手段，被海外輿論批評侵犯人權，然而中共外交部對俄方的這一系列做法保持沉默。

當記者問及如何看待俄羅斯當前針對中國人所採取的嚴厲防範舉措時，中共外交部發言人甚至還為俄羅斯解釋稱，俄當局出於防控疫情需要採取的限制性措施只是臨時性的，相信一旦疫情好轉就會調整乃至取消。結果引來中國網友的冷嘲熱諷。有網友諷刺中共在過去的數十年間一直是俄羅斯的「孝子賢孫」，眾多網友嘲笑中共「認俄為爹」，感嘆「果然是俄爹」。

當記者問及如何看待俄羅斯當前針對中國人所採取的嚴厲防範舉措時，中共外交部發言人甚至還為俄羅斯解釋稱，俄當局出於防控疫情需要採取的限制性措施只是臨時性的，相信一旦疫情好轉就會調整乃至取消。圖為中國外交部發言人耿爽。（歐新社）

無獨有偶，近年來的許多國民黨人就是如此。近年來，對於中共不斷威脅台灣、打壓中華民國在國際的生存空間，連沒有政治色彩的WHO都不讓台灣以任何名義進去，包括中華民國名稱在內，國民黨卻從不敢對中共置任何一詞，然而對於一再被動捍衛中華民國主權與尊嚴的小英總統，國民黨人卻如同虎狼惡霸一樣不斷抨擊她，說她為何不接受人家所提的九二共識、一中原則與一國兩制？這些看起很「愛國」的人，有幾人或其家族私下沒有擁有綠卡？

如今民調顯示，有台灣認同的台灣人已經高達八成二，國民黨還要再搞所謂九二共識、一中原則與一國兩制嗎？那麼喜歡的話，為何不馬上全家移民過去？畢竟太平洋沒有加蓋。草包韓與吳斯懷曾是軍人，平時只會自我吹牛多勇敢，然而對於中共對中華民國的百般打壓，卻從不敢抨擊，孬種得像王八烏龜。吳斯懷還曾當共軍的「顧問」，指導人家如何在南海畫航空識別區警告周邊國家不可越界，還有怎麼對付美軍，世上怎麼有這種軍人！有臉領中華民國的月退俸嗎？

吳斯懷還曾當共軍的「顧問」，指導人家如何在南海畫航空識別區警告周邊國家不可越界，還有怎麼對付美軍，世上怎麼有這種軍人！有臉領中華民國的月退俸嗎？（資料照）

如果中共認俄為爹，那麼國民黨是否認中共為爹？否則怎麼那麼孬種？軍人武德安在？黃埔軍人是這樣嗎？

（大學教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法