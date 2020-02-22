自由開講》國民黨，九二共識回不去了，也別再掛念了！

◎許瑞德

日前國民黨智庫召開兩岸論述諮詢會議時指出，「『九二共識』並非不能再用，但必須與時俱進，國民黨要重新找回合於憲法、又能符合兩岸現狀的新論述，才有機會重新取得兩岸論述話語權」。顯見國民黨仍對於「九二共識」情有獨鍾，甚至想要將其升級為「九二共識2.0版」。

還記得嗎？2015年11月時眾所矚目的「馬習會」，當時習近平指出，「兩岸關係能夠實現和平發展，關鍵在於雙方堅持『九二共識』、反對台獨。沒有這個『定海神針』，『和平發展之舟』就可能傾覆」。而在去（2019）年3月高雄市長韓國瑜訪問中國時，國台辦主任劉結一開頭便提到「歡迎兩岸城市『在堅持九二共識基礎上』加強合作」；韓國瑜也回應說「九二共識是兩岸關係定海神針」。換言之，「九二共識」確實是國民黨兩岸論述的「神主牌」，也是國民黨與中共唱和的「通關密語」。

事實上，若從去（2019）年1月2日中國國家主席習近平的《告台灣同胞書》40周年談話內容指出，「70年來，我們秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的『九二共識』….。」以及「70年來，我們把握兩岸關係發展時代變化，提出和平解決臺灣問題的政策主張和『一國兩制』科學構想，確立了『和平統一、一國兩制』基本方針……。」習更明確指出「探索『兩制』臺灣方案，豐富和平統一實踐。『和平統一、一國兩制』是實現國家統一的最佳方式…。」若依照數學的理解方式，則為「同屬一個中國=九二共識=一國兩制=臺灣方式」就是如此的淺顯易懂！

如今，在歷經今年1月的選舉結果，仍然未能給予國民黨打斷重練的魄力和思維。企圖想要以「九二共識」或是「九二共識2.0」的新名詞來為中國包裝「一國兩制」的有毒糖衣。想想去年香港發生的反送中、看看現在正在發生的武漢肺炎，中國對於自己國家人民的健康及生命是如此地漠視，甚至以更低落的標準來對待台商朋友。如果國民黨還對「九二共識」有不切實際的幻想，還想要用這個已經過時的共識在台灣混飯吃，那可真的是枉費今年1月11日所繳的昂貴學費了！

如今，在歷經今年1月的選舉結果，仍然未能給予國民黨打斷重練的魄力和思維。企圖想要以「九二共識」或是「九二共識2.0」的新名詞來為中國包裝「一國兩制」的有毒糖衣。（中央社）

前總統馬英九曾經說過，「九二共識會變成這樣，大陸要負很大的責任，因為把他解釋成一中，讓民進黨有機可趁。」甚至還說，「九二共識是台灣對大陸的共識，如果北京不同意的話你跟誰共識，九二共識一定要是台灣共識，也要是兩岸共識這樣才會有效果。」所以說，讓九二共識走了樣，得不到台灣人民的認同，根本就是中共的錯；那現在，國民黨的「九二共識」即將要升級成2.0版，北京同意嗎？如果北京不同意，那國民黨你跟誰共識呢？連老共都演不下去的戲，國民黨還要繼續演嗎？台灣的最大在野黨，九二共識回不去了，也別再掛念了！

（政治評論者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法